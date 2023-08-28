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اتحاد الطائرة ينهى كافة استعداداته لاستضافة البطولة العربية

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القاهرة - سامية سيد - ينهى ياسر قمر، رئيس اتحاد الكرة الطائرة، كافة الترتيبات المتعلقة باستضافة مصر لمنافسات البطولة الأفريقية خلال الفترة من 1 إلى 14سبتمبر المقبل.

 

ويتابع قمر مع الاتحاد الأفريقى كافة ترتيبات وصول وفود الدول المشاركة فى البطولة، والتى تبدأ الوصول إلى مصر من أول سبتمبر، فضلا عن متابعة الاستعدادات النهائية للمنتخب.

 

ومن المنتظر أن يعقد الاجتماع الفنى للبطولة، والذى يتضمن القرعة، 2 سبتمبر على أن تنطلق المباريات 3 سبتمبر وحتى 13 سبتمبر، بينما تغادر الوفود القاهرة يوم 14 من الشهر نفسه.

 

 

وضمت القائمة كلا من: حسام يوسف وأشرف اللقاني وأحمد صلاح ورضا هيكل وسيف عابد وعبد الرحمن سعودي ومحمد عادل ومحمد المهدي ومحمد رضا ومحمد رمضان  ومحمد مصطفي وأحمد يوسف ومحمد عسران وأحمد سعيد.

 

ونجح مجلس إدارة الاتحاد برئاسة ياسر قمر في إنهاء كافة الترتيبات الخاصة بالبطولة، وتم الاطمئنان على الصالات المغطاة باستاد القاهرة التى ستقام عليها فعاليات البطولة.

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احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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