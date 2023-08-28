شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة الطائرة ينهى استعداداته لاستضافة البطولة العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينهى ياسر قمر، رئيس اتحاد الكرة الطائرة، كل الترتيبات المتعلقة باستضافة مصر لمنافسات البطولة الأفريقية خلال الفترة من 1 إلى 14سبتمبر المقبل.

ويتابع قمر مع الاتحاد الأفريقى كافة ترتيبات وصول وفود الدول المشاركة فى البطولة، والتى تبدأ الوصول إلى مصر من أول سبتمبر، فضلا عن متابعة الاستعدادات النهائية للمنتخب.

ومن المنتظر أن يُعقد الاجتماع الفنى للبطولة، والذى يتضمن القرعة، 2 سبتمبر على أن تنطلق المباريات 3 سبتمبر وحتى 13 سبتمبر، بينما تغادر الوفود القاهرة يوم 14 من الشهر نفسه.

وضمت القائمة كلا من: حسام يوسف وأشرف اللقاني وأحمد صلاح ورضا هيكل وسيف عابد وعبد الرحمن سعودي ومحمد عادل ومحمد المهدي ومحمد رضا ومحمد رمضان ومحمد مصطفي وأحمد يوسف ومحمد عسران وأحمد سعيد.

ونجح مجلس إدارة الاتحاد برئاسة ياسر قمر في إنهاء كافة الترتيبات الخاصة بالبطولة، وتم الاطمئنان على الصالات المغطاة باستاد القاهرة التى ستقام عليها فعاليات البطولة.