شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يواجه جمارك بورسعيد اليوم استعداداً للموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه فريق الإسماعيلى بقيادة إيهاب جلال، فريق جمارك بورسعيد في مباراة ودية ثانية مساء اليوم، الاثنين خلال فترة الإعداد استعدادا للموسم الجديد 2023 /2024.

وتعادل الإسماعيلى فى أول مبارياته الودية مع الجيل السعودي دون أهداف، بعد الفوز على فريق فايد بهدفين نظيفين في إطار استعداد الفريق للموسم الجديد.

ويسعى إيهاب جلال للوصول لأفضل تشكيل ممكن وتجهيز جميع اللاعبين بشكل كامل ليكون الفريق على أتم استعداد للموسم الجديد، حيث سيواجه اليوم فريق جمارك بورسعيد ثم مواجهة إنبى غدا الثلاثاء، ويبحث عن 4 وديات أخرى لخوضها قبل بداية الموسم.

واتفق إيهاب جلال مع كل مدربي قطاع الناشئين في الإسماعيلي على توحيد طرق اللعب في القطاع مثلما يخوض الفريق الأول ليكون اللاعبين جاهزين في أي وقت للعب للفريق الأول.

فى سياق آخر، استقر مسئولو الإسماعيلى ، برئاسة نصر أبو الحسن، على عدم ضم صفقات جديدة في الانتقالات الصيفية الحالية بسبب صعوبة رفع إيقاف القيد الذى يعانى منه الدراويش في الفترة الحالية بسبب مستحقات الأجانب.

وقرر مجلس الإسماعيلى الجديد العمل على تجهيز جزء من المستحقات المتأخرة للاعبين المتواجدين في قائمة الدراويش قبل بداية الموسم لرفع معنوياتهم وتحفيزهم على تقديم أقصى جهد من أجل إعادة الفريق لمكانته الطبيعية.

وتتجه الأمور إلى هذا الحل في هذا التوقيت لصعوبة الموقف الذى يمر به النادى الإسماعيلى، خاصة أن الإسماعيلى مدان بأكثر من 2 مليون دولار، ولكن مجلس إدارة نادي الإسماعيلي لديه تصور واضح ومحدد لحل أزمات قلعة الدراويش في تلك الفترة وتوفير موارد مالية متعددة في الفترة المقبلة.