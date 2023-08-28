شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الأهلى واتحاد العاصمة الجزائرى فى السوبر الأفريقى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تطير بعثة فريق الكرة بالنادي الأهلي إلى النمسا اليوم، الاثنين، لخوض معسكر خارجي يستمر حتى 6 سبتمبر المقبل استعداداً للموسم الجديد، ويخوض الأهلي مباراتين وديتين خلال هذا المعسكر يومى 31 أغسطس الجاري و5 سبتمبر المقبل، ولن يخوض الأهلي مباريات ودية مع إحدى الفرق العالمية فى النمسا لأن الفرق الأوروبية الكبرى مشغولة حالياً بمشاركاتها فى دوريات بلادها، لذا سيلعب الأهلي مع فريق نمساوي وآخر من خارج النمسا، وقد تكون الوديتان أمام فريقين من النمسا.

ويلعب الأهلي أولى مبارياته فى الموسم الجديد بخوض لقاء السوبر الأفريقي، باعتباره بطل دوري أبطال أفريقيا، أمام اتحاد العاصمة الجزائري بطل الكونفدرالية الأفريقية.

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، بشكل رسمي، إقامة كأس السوبر الأفريقى الذي سيجمع الأهلي المصري واتحاد الجزائر الجزائري، فى مدينة الطائف السعودية يوم 15 سبتمبر المقبل.

ويتنافس في نهائي كأس السوبر2023 الأهلى بطل دوري الأبطال، والاتحاد الرياضي لمدينة الجزائر الجزائري، بطل كأس الكونفدرالية، ومن المقرر أن تقام المباراة في مدينة الطائف على ملعب الملك فهد الشهير.

يعد الأهلي الأكثر تتويجًا بلقب كأس السوبر الأفريقي على مر التاريخ، حيث حقق اللقب في 8 مناسبات سابقة، بينما خسر المارد الأحمر اللقب مرتين فقط، الأولى أمام الزمالك في جنوب أفريقيا عام 1994، والأخرى أمام وفاق سطيف عام 2015.

ويأتي الزمالك ثانيا بعدما حقق اللقب فى 4 مناسبات، وحلّ وصيفًا مرة واحدة عام 2001، بينما يأتي مازيمبي الكونغولي ثالثا بـ3 ألقاب، ثم النجم الساحلي التونسي بلقبين هو والرجاء المغربي وإنيمبا النيجيري.

تلقى النادي الأهلي تأكيدات من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" بتأجيل انطلاقة المارد الأحمر في النسخة الجديدة من بطولة دوري أبطال أفريقيا عدة أيام.

ويلتقي الأهلي في دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا مع الفائز من فريق سان جورج الإثيوبي وكمكم بطل زانزبار، وتقام مباراة الذهاب في دور الـ32 أحد أيام 15 أو 16 أو 17 سبتمبر المقبل خارج القاهرة على أن تُقام مباراة الإياب أحد أيام 29 أو 30 سبتمبر أو 1 أكتوبر.

وقال مصدر في الأهلي إن كاف قرر تأجيل مباراة الفريق في دور الـ32 عدة أيام بعد تحديد موعد السوبر الأفريقي الذي سيجمع الأهلي بفريق اتحاد العاصمة الجزائري حيث سيُقام السوبر الأفريقي يوم 15 سبتمبر المقبل بالسعودية.

وكان الأهلى، قد توج بالنسخة الأخيرة من دوري أبطال أفريقيا، على حساب الوداد المغربي، بنتيجة 3 - 2 فى مجموع مباراتي الذهاب، وتغلب سان جورج على مضيفه فريق كمكم من زانزبار، بهدفين مقابل هدف، فى ذهاب الدور التمهيدي لدوري أبطال أفريقيا خلال اللقاء الذى جمع الفريقين في زانزبار.