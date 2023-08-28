شكرا لقرائتكم خبر عن حكام النخبة يختتمون معسكرهم التحضيرى للموسم الجديد.. اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يختتم حكام النخبة في الاتحاد المصري لكرة القدم، اليوم الاثنين، معسكرهم التحضيري للموسم الجديد، تحت إشراف الاتحاد الدولي لكرة القدم بمنطقة التجمع الأول.

وتنتظر لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم تحديد موعد لمعسكر حكام النخبة الدوليين الذين تخلفوا عن المعسكر المقام حاليا وينتهى الاثنين، استعدادا للموسم الجديد.

وشهد معسكر حكام النخبة غياب 8 حكام دوليين من المتواجدين فى القائمة الدولية الحالية، وهم حكام الساحة أمين عمر وأحمد الغندور ومحمود البنا ومحمود ناجي، بجانب المساعدين سامي هلهل وأحمد حسام طه وسمير جمال وهاني عبد الفتاح.

وانطلق المعسكر الخميس الماضي، وتخللته اختبارات فى قانون كرة القدم واختبار اللياقة البدنية، ويشرف على المعسكر عصام عبد الفتاح من الفيفا، ومعه الجيبوتي محمد معد اللياقة البدنية.

وعقد جمال علام رئيس اتحاد الكرة جلسة مع فيتور بيرييرا رئيس لجنة الحكام، وتم مطالبته بتقديم تشكيل لجنة الحكام الرئيسية للموسم الجديد 2023/2024 لعرضها على مجلس الإدارة في الاجتماع المقبل ، كما تم التطرق إلى سلبيات وإيجابيات المرحلة الماضية وطرق معالجتها في الموسم المقبل.

كما طالب جمال علام من بيريرا بتقديم خطة لإعداد وتجهيز الحكام والمعسكرات خلال الموسم المقبل، وجميع المتطلبات الخاصة بالحكام خلال الفترة المقبلة.