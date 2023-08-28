شكرا لقرائتكم خبر عن جمهورية شبين يواجه طلائع الأسطول ودياً استعداداً لدورى المحترفين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه فريق جمهورية شبين ، بقيادة عصام شعبان، فريق طلائع الأسطول مساء اليوم، الاثنين، فى مباراة ودية، استعداداً لدورى المحترفين في الموسم الجديد 2023/ 2024 الذى سيقام من دور واحد.

ويخوض جمهورية شبين 6 مباريات ودية يبدأها اليوم مع فريق طلائع الأسطول، ثم مواجهة فريق الترسانة 29 أغسطس، ثم مواجهة فريق إسكندرية للبترول 30 أغسطس، ثم مواجهة فريق الأوليمبى 31/ 8، ثم مواجهة فريق فاركو في أول سبتمبر ويختتم استعداداته بمواجهة الاتحاد السكندرى 2 سبتمبر.

وأسفرت قرعة دورى المحترفين عن مواجهة نارية لجمهورية شبين في بداية الدورى مع فريق غزل المحلة على استاد جمهورية شبين.

وكان فريق جمهورية شبين، أحد أندية دورى المحترفين، نجح في التعاقد مع أحمد كابوريا لاعب الزمالك وزد السابق ومحمد عبد المنعم لاعب دكرنس لتدعيم صفوف الفريق استعدادا للموسم الجديد لخطف إحدى بطاقات الصعود للدورى الممتاز.

وواصل جمهورية شبين تدعيم صفوفه في وسط الملعب، حيث يلعب كابوريا في مركزى الجناح، بينما يلعب محمد عبد المنعم كصانع ألعاب لتدعيم الجزء الهجومى بشكل مميز ولاعبين ذوي خبرات.

وكان مسئولو فريق جمهورية شبين نجح في التعاقد مع أبو بكر زغلول قادما من فريق الشمس، وأحمد سابق مهاجم الاتصالات، زمحمد حمدان لاعب منتخب السويس وغزل المحلة السابق استعدادا للموسم الجديد لخطف إحدى بطاقات الصعود للدورى الممتاز.

ووقع محمد حمدان على عقود الانضمام لمدة موسمين في صفقة انتقال حر في حضور المدير الفني عصام شعبان، بينما وقع أبو بكر زغلول على عقود الانضمام لجمهورية شبين لمدة موسمين في صفقة انتقال حر، بينما استعار جمهورية شبين أحمد سابق مهاجم الاتصالات لمدة موسم على سبيل الإعارة.