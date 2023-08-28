شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يجرى اختبارا عمليا للالتحاق بالدبلومة الأفريقية بالشرقية.. اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يجرى اتحاد الكرة، اليوم الإثنين، المقابلة الشخصية والامتحان العملي المبدئي، لتحديد المتأهلين للالتحاق بالدبلومة الأفريقية D19 وD20 بالشرقية، التي تنظمها إدارة المدربين بالاتحاد.

وتقام الاختبارات علي ملاعب ابوحماد بالشرقية، ثم تبدأ الدورة للذين اجتازوا الاختبار يوم غد الثلاثاء، وذلك بإشراف نخبة من المحاضرين من منقطة الشرقية والاتحاد المصري لكرة القدم.

وتقدم 70 مدربا سيتم اختيار60 منهم للالتحاق بالدورة التدريبية، ويشرف علي الاختبارات الدكتور جمال محمد علي مدير إدارة المدربين، والدكتور ياسر عبدالعظيم من منقطة الشرقية.

وأجرى إدارة المدربين اختبارا للمتقدمين بالدورة D17 وD18 بالمنصورة امتحانا نظريا في كرة القدم، وآخر في علوم مرتبطة باللعبة، واختبارا عمليا وآخر شفهيًا.