شكرا لقرائتكم خبر عن زى النهارده.. الأهلى يتوج بالسوبر.. ومنتخب مصر يظهر لأول مرة فى مباراة رسمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى مثل هذا اليوم 28 أغسطس 2003، توج النادى الأهلى بطلا لكأس السوبر المحلى للمرة الأولى فى تاريخه بعد الفوز على الزمالك بركلات الترجيح 3-1، شارك المارد الأحمر لأول مرة فى مباريات السوبر المحلى بعد اعتذاره عن المشاركة فى النسخة الأولى، وشارك فى هذه المباراة بصفته بطلا لكأس مصر، فى مواجهة الزمالك حامل لقب أول نسختين، وبطل مسابقة الدورى، وهى أول مباراة قمة تجمع بين القطبين فى مسابقة السوبر المصرى.

بقيادة تحكيمية للفرنسى آلان ساراس، وفنية برتغالية لكابرال مدربا للزمالك، وأوليفيرا مدربا للأهلى، انتهى الوقت الأصلى بالتعادل للمرة الثالثة على التوالى فى تاريخ البطولة، وانتهت الـ120 دقيقة سلبية لأول مرة فى تاريخ البطولة، ليتجه الفريقان لحسم اللقب بركلات الترجيح.

أهدر طارق السعيد الركلة الأولى للزمالك، وتقدم ياسر رضوان للأهلى، وتعادل سامح يوسف للزمالك، وتقدم وائل رياض شيتوس، وفشل حسام حسن فى تسجيل التعادل، وزاد الفارق جيلبرتو لمصلحة الأهلى، وفى الرابعة أهدر محمد صديق الركلة الثالثة للزمالك ليتوج الأهلى بطلا للسوبر لأول مرة فى تاريخه بعد فوزه بركلات الترجيح "3-1".

مثل الأهلى فى أول سوبر كل من: عصام الحضرى، رامى سعيد، شادى محمد، هادى خشبة، وائل جمعة، محمد عمارة، إبراهيم سعيد (وائل رياض)، محمد شوقى، جلبرتو، محمد فضل (ياسر رضوان)، خالد بيبو (أحمد بلال).

بينما مثل الزمالك فى هذه المباراة: عبد الواحد السيد، إبراهيم حسن، وائل القبانى، بشير التابعى، طارق السيد، حازم إمام (سامح يوسف)، تامر عبدالحميد، المعتز بالله إينو (محمد صديق)، طارق السعيد، حسام حسن، عبدالحليم على (أحمد صالح).

وفي مثل هذا اليوم 28 أغسطس 1920 ظهر منتخب مصر للمرة الأولى في أي بطولة رسمية،عندما شارك فى أولمبياد أنتويرب ببلجيكا ليصبح أول منتخب أفريقي وعربي وأسيوي يظهر فى منافسات كرة القدم على المستوى الأولمبي والعالمي بشكل رسمي.

وكان منتخب مصر أول فريق غير أوروبي يشارك فى منافسات كرة القدم بدورة الألعاب الأولمبية بنسخة دورة أنتويرب فى بلجيكا عام 1920، بمشاركة 14 منتخبًا كلها فرق أوروبية عدا المنتخب المصري فقط.

وضمت بعثة كرة القدم التي كانت ضمن البعثة الرسمية المصرية المشاركة في الأولمبياد كلا من: كامل طه .. محمد السيد .. عبد السلام حمدى .. على حسنى .. محمد صبرى .. جميل عثمان .. حسين حجازى .. حسن علوبة .. توفيق عبدالله .. السيد أباظة .. زكى عثمان .. حسن على علوبة .. محمد صبحى الأتربى .. رياض شوقى .. محمود مختار صقر .. محمد خيرى .. عباس صفوت .. ومدير الفريق المهندس الزراعى محمد صبحى .. وبعثة كرة القدم أحمد محمد حسنين.

ولم تكن مهمة المنتخب المصري سهلة في تجميع بعض اللاعبين والسفر إلى بلجيكا خاصة أن الاتحاد المصري لكرة القدم نفسه أنشأ في العام التالي وبالتالي كان الأمر عسيراً لسفر هذا الجيل من اللاعبين ولكن دعم اللجنة الأولمبية المصرية وتحديداً رئيسها صاحب الأصول اليونانية أنجلو بولاناكي عضو اللجنة الأولمبية الدولية وقتها.

وكانت المباراة الأولى لمنتخب مصر في مواجهة منتخب إيطاليا في مثل هذا اليوم 28 أغسطس 1920 على ملعب جوليس آوتين الذي افتتح في العام ذاته، وأصبح معقلاً لنادي جنت البلجيكي في الوقت الحالي وتحت أنظار 2000 متفرج جاءوا ليشاهدوا أول منتخب غير أوروبي يلعب كرة القدم ويشارك في الأولمبياد.

وكان توفيق عبد الله مديراً فنياً لمنتخب مصر الذي شارك في نسخة 1920 بالأولمبياد بينما كان التشكيل الرسمي الأول للمنتخب المصري في لقاء إيطاليا يضم حارس المرمى كامل طه وأمامه محمد السيد وعبد السلام حمدي كمدافعين وأمامهما 3 لاعبين في خط الوسط الدفاعي هم رياض شوقي وعلي الحسني وجميل عثمان وفي الهجوم يلعب المنتخب المصري بخمسة لاعبين هم توفيق عبد الله المدرب وحسن علوبة وسيد أباظة وزكي عثمان وحسين حجازي أسطورة الكرة المصرية.

وكان أغلب هذا الجيل من لاعبي الأهلي والزمالك عدا محمد السيد لاعب السكة الحديد وحسن علوبة لاعب الترسانة، وصمد منتخب مصر أمام إيطاليا لمدة 25 دقيقة حتى سجل أدولفو بالونسيري هدف التقدم ولكن الرد المصري كان سريعاً في الدقيقة 30 بعدما أحرز حسن علوبة أول هدف رسمي في تاريخ المنتخب المصري قبل أن يسجل الطليان هدف الفوز في الدقيقة 57 عن طريق بريزي.

ولعبت مصر مباراة شرفية لتحديد المركز الثامن أمام يوغسلافيا يوم 2 سبتمبر على الملعب الأوليمبي في أنتويرب وبحضور 500 متفرج، وأدار المباراة الحكم الهولندي رافاييل فان براج.

وفازت مصر بأربعة أهداف لهدفين، وسجل للفراعنة يومها حسين حجازي وحسن علوبة وسعيد أباظة (هدفين)، فيما سجل أرتور دوبرافيتشيتش ويوفان روزيتش ثنائية يوغسلافيا.