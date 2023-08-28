نصر أبو الحسن يضغط على أبو جريشة لتولى رئاسة قطاع الكرة بالإسماعيلى

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القاهرة - سامية سيد - يمارس مجلس إدارة النادى الإسماعيلى الجديد، برئاسة المهندس نصر أبو الحسن، ضغوطا مكثفة لإقناع على أبو جريشة نجم القلعة الصفراء بتولى رئاسة قطاع الكرة فى النادى خلال الفترة المقبلة، للاستفادة من خبراته الكبيرة فى تطوير منظومة قطاع الكرة بالنادى في ظل رفض أبو جريشة الاستمرار في إدارة أمور الكرة عقب انتهاء الانتخابات..

وكان على أبو جريشة يقود لجنة ثلاثية كلفت بإدارة النادى الإسماعيلى عقب رحيل لجنة اللواء أبو بكر الحديدى، ونجحت اللجنة الثلاثية فى إنهاء بعض الأزمات، وعلى رأسها تعيين جهاز فنى جديد بقيادة إيهاب جلال عقب رحيل حمزة الجمل، وتمديد عقود بعض اللاعبين أمثال أحمد عادل عبد المنعم وعمر الوحش، بالإضافة لمناقشة ملف أزمات اللاعبين الأجانب وإيقاف القيد للاسماعيلى.

وأعلن النادي الإسماعيلي نتيجة الانتخابات الخاصة باختيار مجلس إدارة النادي للفترة المقبلة والتي تستمر من 2023 وحتى 2027.

وفاز المهندس نصر أبو الحسن برئاسة النادي الإسماعيلي بينما فاز فرج عمران بمنصب نائب الرئيس، والمحاسب مصطفى شله بمنصب أمين صندوق النادي بالإضافة إلى شوقى عوض، وأحمد فهيم، وأحمد عبد الرحمن، ومحسن عبد المسيح بعضوية مجلس الإدارة فوق السن، والدكتور محمد جمال بعضوية تحت السن.

ورحل مجلس إدارة الإسماعيلي المنتخب السابق برئاسة يحيى الكومي وتولى بعده لجنة مؤقتة برئاسة أبو بكر الحديدي.

ثم عينت اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة النادي الإسماعيلي وأعلنت إلغاء كافة القرارات والتعيينات التي أجرتها اللجنة السابقة برئاسة أبو بكر الحديدي.