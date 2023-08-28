شكرا لقرائتكم خبر عن طبيب المصرى يتابع تنفيذ البرنامج التأهيلى لـ"دغموم" بعد جراحة الصليبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتابع الدكتور محمود الشحات، رئيس الجهاز الطبي للنادي المصري، مستجدات حالة عبد الرحيم دغموم لاعب الفريق، والذي خضع مؤخراً لجراحة قطع الرباط الصليبي للركبة، حيث بدأ اللاعب عملية التأهيل في قطر بعد إجراء الجراحة الأسبوع الماضي.

ويتواصل طبيب المصري مع دغموم هاتفياً، نظرا لتواجده مع بعثة الفريق بالمغرب، حيث يخوض المصري معسكراً مغلقا بمدينة مراكش استعدادا للموسم الجديد.

وتبلغ المرحلة الأولى من التأهيل نحو ستة أسابيع، وأجرى الجزائري عبد الرحيم دغموم لاعب خط وسط الفريق الأول للكرة بالنادي المصري، جراحة الرباط الصليبي والتى أجراها له الجراح الإسباني مانويل بابا كوستا، أحد أشهر جراحي العظام المتخصصين فى إجراء مثل تلك العمليات، وذلك بأحد المراكز الطبية المتخصصة بالعاصمة القطرية الدوحة.

كان دغموم قد تعرض خلال مباراة نهائي كأس الرابطة والتي جمعت بين المصري وسيراميكا قبل نحو شهر ، ليقرر مجلس إدارة النادي المصري برئاسة كامل أبو علي، سفره إلى قطر لمناظرته بواسطة الجراح مانويل بابا كوستا والذي أكد ضرورة إجراء الجراحة بأحد أشهر المراكز الطبية بالعاصمة الدوحة.