شكرا لقرائتكم خبر عن طبيب المصرى يتابع تنفيذ البرنامج التأهيلى لـ"دغموم" بعد جراحة الصليبى والان مع تفاصيل الخبر
وتبلغ المرحلة الأولى من التأهيل نحو ستة أسابيع، وأجرى الجزائري عبد الرحيم دغموم لاعب خط وسط الفريق الأول للكرة بالنادي المصري، جراحة الرباط الصليبي والتى أجراها له الجراح الإسباني مانويل بابا كوستا، أحد أشهر جراحي العظام المتخصصين فى إجراء مثل تلك العمليات، وذلك بأحد المراكز الطبية المتخصصة بالعاصمة القطرية الدوحة.
كان دغموم قد تعرض خلال مباراة نهائي كأس الرابطة والتي جمعت بين المصري وسيراميكا قبل نحو شهر ، ليقرر مجلس إدارة النادي المصري برئاسة كامل أبو علي، سفره إلى قطر لمناظرته بواسطة الجراح مانويل بابا كوستا والذي أكد ضرورة إجراء الجراحة بأحد أشهر المراكز الطبية بالعاصمة الدوحة.
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