شكرا لقرائتكم خبر عن سموحة يواجه فيوتشر اليوم فى خامس ودياته استعدادا للموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه فريق سموحة مساء اليوم، الاثنين، فريق فيوتشر باستاد برج العرب في الإسكندرية، فى خامس وديات الفريق السكندرى استعدادا للموسم الجديد 2023 /2024.

وحقق فريق سموحة فوزا على سبورتنج بهدفين نظيفين فى أولى المباريات الودية، قبل الفوز على الإنتاج الحربى بخماسية نظيفة، ثم الفوز على البنك الأهلى بهدفين نظيفين وأخيرا الفوز على فاركو بثلاثية.

ويسعى أحمد سامى لتجهيز اللاعبين بشكل كامل خلال هذه الفترة استعدادا للموسم، والتى بدأها بالمباريات الودية للاطمئنان على حالة اللاعبين.

ويواجه فريق سموحة فريق طلائع الجيش 29 أغسطس، كما يلتقى يوم 4 سبتمبر مع إنبى على استاد الإسكندرية، ويختتم مبارياته مع زد يوم 7 سبتمبر على استاد الإسكندرية.

ونجح سموحة فى التعاقد مع محمود وحيد قادما من الأهلى والمغربى عبد اللطيف بن قسو، وفادى فريد من البنك الأهلى وأحمد خالد ومصطفى ميدو من أسوان، واستعارة مصطفى البدرى من الأهلى لمدة موسمين، بالإضافة إلى تفعيل بند شراء حسام حسن من الأهلى والاحتفاظ بخدمات محمد مغربى لموسم جديد، وإسلام جابر قادما من البنك الأهلى، ومحمود شبانة مدافع الزمالك، واستعارة حمدى علاء لاعب وسط الزمالك موسما.