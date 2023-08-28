شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يحتفل بمئوية منطقة الإسكندرية بحضور رموز الرياضة.. اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحتفل اتحاد الكرة، اليوم الإثنين، بمئوية منطقة الإسكندرية لكرة القدم، باحتفالية ضخمة وتكريم كوكبة من رموز ورواد كرة القدم تقديرا وعرفانا لما قدموه للعبة على مدار تاريخهم فنياً وإدارياً.

وتنظم منطقة الإسكندرية لكرة القدم، اليوم الإثنين، احتفالية كبرى باستاد الإسكندرية بمناسبة مرور 100 عام على تأسيسها، ويقام الحفل بحضور وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، والمحافظ اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، وجمال علام رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم وأعضاء مجلس إدارته، ورؤساء أندية الإسكندرية، ورموز ورواد ونجوم كرة القدم على مر تاريخ المنطقة، إلى جانب مجموعة كبيرة من الإعلاميين والصحفيين.

من جهته أكد عامر حسين، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، أن مسيرة هذا الصرح الممتدة على مدار 100 عام مضت بدأت بفكرة طموحة كُلّف بتنفيذها رجال صادقون آمنوا بها وعملوا بكل إخلاص وتفانٍ لتحقيقها متحدّين كافة الصعاب، مشيراً إلى أن فرع اتحاد الكرة بالإسكندرية تأسس عام 1923 بعد عامين من تأسيس الاتحاد المصري عام 1921.

وتقدم حسين بالتهنئة لكل المنتمين للمنطقة بمناسبة الاحتفال بمرور 100 عام على تأسيس المنطقة، مشيراً إلى أن تلك المناسبة فرصة مميزة نتذكر معها بفخر واعتزاز المسيرة الناجحة والعمل الكبير لفرع اتحاد الكرة بالإسكندرية متمنياً أن تكون كرة القدم المصرية والرياضة بشكل عام علامة مميزة لمصر على مستوى الأندية أوالمنتخبات الوطنية.