شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يضع خطة تأهيل المصابين فى معسكر الأهلى بالنمسا قبل الموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعيد فريق الأهلي جهود أكثر من لاعب في معسكر النمسا من خلال المشاركة في التدريبات الجماعية، بعدما غاب هؤلاء اللاعبون عن التدريبات التي أقيمت فى التتش الأيام الماضية، ومنهم ياسر إبراهيم وطاهر محمد طاهر وعمرو السولية بسبب إصابات بسيطة عانى منها الثلاثي.

ويقيم الأهلي معسكر خارجي خلال الفترة من 28 أغسطس الجاري حتى يوم 6 سبتمبر المقبل استعداداً للموسم الجديد، ويخوض الأهلي مباراتين وديتين خلال هذا المعسكر يومي 31 أغسطس الجاري و5 سبتمبر المقبل، ولن يخوض الأهلي مباريات ودية مع إحدى الفرق العالمية في النمسا لأن الفرق الأوروبية الكبرى مشغولة حالياً بمشاركاتها في دوريات بلادها، لذا سيلعب الأهلي مع فريق نمساوي وآخر من خارج النمسا، وقد تكون الوديتان أمام فريقين من النمسا.

ويتطلع كولر لمشاركة جميع اللاعبين في التدريبات الجماعية بشكل قوي، بمن فيهم الثنائي العائد من جراحة الرباط الصليبي أكرم توفيق وكريم فؤاد، ليستفيد الجهاز الفني من القوام الأساسي للفريق قبل بدء الموسم الجديد.