شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يجتمع اليوم لإعلان تشكيل أجهزة منتخبات الشباب والناشئين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعقد مجلس إدارة اتحاد الكرة، برئاسة جمال علام، اجتماعا مهما اليوم، الاثنين، للإعلان عن التشكيل الأولى لأجهزة منتخبات الشباب والناشئين، استعدادا للمرحلة المقبلة والمنافسات المنتظرة.

ومن المقرر أن يحسم اتحاد الكرة ملف تشكيل الأجهزة الفنية لمنتخبات مصر مواليد 2005 و2007 و2009 فى اجتماعه اليوم بعد تأجيله من الخميس الماضى لانشغال أعضاء المجلس ببعض المهام الآخرى.

واستقر مجلس إدارة اتحاد الكرة، على تأجيل تشكيل الجهاز الفنى لمنتخب مصر للمحليين نظرا لكثرة الارتباطات فى الموسم الجديد، لذا فضل المجلس تأجيل الأمر لوقت لاحق.

وحدد مجلس إدارة اتحاد الكرة بالتنسيق مع إدارة المسابقات يوم 3 سبتمبر المقبل موعدًا لانطلاق بطولات ومسابقات الناشئين والشباب على مستوى الجهورية.

وتنطلق منافسات مواليد 2003 يوم 3 سبتمبر وتتوالى مسابقات مواليد 2005، و2006، و2007، و2008، و2009 فى الأيام الخمسة التالية.