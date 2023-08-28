شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الإسماعيلى ينتظر تشكيل المكتب التنفيذى لمناقشة أزمة إيقاف القيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب مجلس إدارة النادى الإسماعيلى، برئاسة المهندس نصر أبو الحسن، عقد أول اجتماع رسمي للمجلس من أجل تشكيل المكتب التنفيذي للنادى وإنهاء أزمة القيد الصيفى.

قرر مسئولو النادى الإسماعيلى فتح خطوط اتصال مع وكلاء أعمال لاعبيه المحترفين السابقين، وهم الأرجنتينى دييجو فرناندو، والبوليفى كارميلو، والإيفوارى جان موريل، والفلسطينى خالد النبريص، والجزائرى محمد بن خماسة، والتونسيان نور الزمان الزمورى وفراس الشواط، لإقناعهم بحل مشكلة مستحقات موكليهم بالتراضى عن طريق تخفيض تلك الحقوق والحصول على جزء منها ومنحها لهم بالعملة الصعبة.

‎ويرى مسئولو الإسماعيلى أن هذا الحل يختصر الوقت دون أن يمتد الخلاف لوقت طويل وسنوات دون حلول، وحتى يتم فض النزاع الدائر حاليًا فى المحكمة الرياضية الدولية بسويسرا.

ويرغب مسئولو الإسماعيلى فى إنهاء كافة الأزمات لإسدال الستار على كافة القضايا العالقة لفرض أجواء التركيز والاستقرار على جنبات الفريق الأصفر قبل إنطلاق الموسم الجديد.

وأعلن النادي الإسماعيلي نتيجة الانتخابات الخاصة باختيار مجلس إدارة النادي للفترة المقبلة والتي تستمر من 2023 وحتى 2027.

وفاز المهندس نصر أبو الحسن برئاسة النادي الإسماعيلي بينما فاز فرج عمران بمنصب نائب الرئيس، والمحاسب مصطفى شله بمنصب أمين صندوق النادي بالإضافة إلى شوقى عوض، وأحمد فهيم، وأحمد عبد الرحمن، ومحسن عبد المسيح بعضوية مجلس الإدارة فوق السن، والدكتور محمد جمال بعضوية تحت السن.