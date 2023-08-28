شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يترقب رد المنتخب على طلب إعفاء لاعبيه الدوليين من معسكر سبتمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب مسئولو النادي الأهلي رد الجهاز الفني للمنتخب الوطني على الخطاب الذي أرسله الأهلي للمنتخب الوطني مؤخراً، ويُطالب فيه بإعفاء لاعبي المارد الأحمر من معسكر الفريق القومي فى سبتمبر المقبل، بسبب ارتباط الأهلي ببطولة السوبر الأفريقي.

ومن المقرر أن يعقد السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي جلسة مع البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني للمنتخب الوطني لحسم هذا الملف، بعدما أرسل الأهلي خطابًا للاتحاد المصري لكرة القدم يطالب خلاله بإعفاء لاعبيه الدوليين من معسكر المنتخب خلال شهر سبتمبر.

وجاء فى نص الخطاب أنه (نظرًا لأن المنتخب الوطني تأهل رسميًّا إلى نهائيات الأمم الأفريقية القادمة، بغض النظر عن مباراته الأخيرة مع نظيره الإثيوبي يوم 8 سبتمبر، كما أن المباراة التالية للمنتخب يوم 12 من نفس الشهر هي تجربة ودية، لذا يأمل النادي المساندة والتعاون من اتحاد الكرة والعرض العاجل على المدير الفني للمنتخب بألا تشمل اختياراته لاعبي الأهلي خلال الفترة «من 4-12 سبتمبر» نظرًا لحاجة الفريق الشديدة إلى كل عناصره وهو يخوض مباراة رسمية على بطولة السوبر الإفريقي أمام اتحاد العاصمة الجزائري يوم 15 سبتمبر بمدينة الطائف بالمملكة العربية السعودية، وجاء في ختام الخطاب، أن النادي يتطلع إلى دعم اتحاد الكرة والجهاز الفني للمنتخب حتى يحصل فريق الأهلي على فرصة كافية للقيام بالتجهيزات الفنية اللازمة قبل مباراة السوبر الأفريقي.