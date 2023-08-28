شكرا لقرائتكم خبر عن وصول نجوم الأهلي مطار القاهرة استعدادًا للسفر إلى النمسا.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصل لاعبو النادى الأهلى والجهاز الفنى والإداري مطار القاهرة استعداداً للسفر للنمسا، وتطير بعثة فريق الكرة بالنادي الأهلي إلى النمسا اليوم، الاثنين، لخوض معسكر خارجي يستمر حتى 6 سبتمبر المقبل استعداداً للموسم الجديد.

ويخوض الأهلي مباراتين وديتين خلال هذا المعسكر يومى 31 أغسطس الجاري و5 سبتمبر المقبل، ولن يخوض الأهلي مباريات ودية مع إحدى الفرق العالمية في النمسا لأن الفرق الأوروبية الكبرى مشغولة حالياً بمشاركاتها في دوريات بلادها، لذا سيلعب الأهلي مع فريق نمساوي وآخر من خارج النمسا، وقد تكون الوديتان أمام فريقين من النمسا.

ويتطلع الجهاز الفني للأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر لتحقيق أكبر استفادة من المعسكر الأوروبي من أجل تجهيز لاعبيه على الصعيدين المحلي والأفريقي فى الموسم الجديد، خاصة أن الأهلي سيخوض تحديات كثيرة الفترة المقبلة، يبدأها بمواجهة اتحاد العاصمة الجزائري يوم 15 سبتمبر المقبل فى مدينة الطائف السعودية، ثم يستهل منافساته ببطولة دوري أبطال أفريقيا التى يحمل لقبها من الموسم الماضي على حساب الوداد المغربي.



عبد المنعم والسولية وشوبير عبد المنعم والسولية وشوبير



الجهاز الفنى للاهلى



السولية



محمد عبد المنعم فى المطار



نجوم الاهلى فى المطار



لاعبى الاهلى فى المطار



بيرسى تاو وديانج



احمد عبد القادر لاعب الاهلى



محمد عبد المنعم فى مطار القاهرة



صلاح محسن



ياسر ابراهيم

محمد فخري محمد فخري





أكرم توفيق وكريم فؤاد أكرم توفيق وكريم فؤاد



