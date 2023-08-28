شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة يد الزمالك تعود فى الساعات الأولى من صباح غد بعد خسارة البطولة العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعود بعثة فريق كرة اليد بنادى الزمالك إلى القاهرة قادمة من السعودية فى الساعات الأولى من صباح غد الثلاثاء بعد خسارة لقب البطولة العربية بالسعودية، بالهزيمة أمام الكويت الكويتى 31/30 فى نهائى المنافسات، ليفقد التأهل لكأس العالم للأندية "سوبر جلوب"، المحدد له نوفمبر المقبل بالسعودية أيضاً.

وانتهى الشوط الأول بنتيجة 18/16 لصالح الفريق الأبيض فى شوط شهد تفوقا ملحوظا للثنائي عمر الوكيل بكار وأحمد الأحمر، فضلا عن حارس المرمى كريم هنداوى ،وشهد الشوط الثانى ضغط من الجانب الكويتى خاصة فى آخر 10 دقائق من اللقاء حتى انتهى اللقاء لصالحهم.

وتأهل فريق الزمالك إلى النهائى بالفوز على مضر السعودى بنتيجة 29 / 24 فى نصف النهائى، الجمعة، بينما ينافس فريق البنك الأهلى على البرونزية أمام مضر السعودى.

كما نجح الزمالك فى التأهل إلى نصف النهائى بعد الفوز على الحشد العراقى 36/27 فى ربع النهائى، الأربعاء، وحقق الفريق الأبيض الفوز بأول لقاءاته فى الدور الأول على وفاق عين توتة الجزائرى بنتيجة 34/28 قبل الخسارة من العربى الكويتى الخميس بفارق هدف وحيد، ثم الفوز على الهدى السعودى بنتيجة 28 / 24 ثم الشعلة اليمنى 51 / 14.

يقود الفريق فنيا كل من: أحمد رمضان مديرا فنيا وإيهاب محسن مدربا مساعدا وحمادة عبد الباري مديرا للفريق ومحمد أشرف طبيبا وأحمد صلاح مدربا للاحمال وعادل إمام مديرا إداريا ومحمد سامي إداريا.

تضم قائمة الزمالك كلا من: مؤمن زكي إبراهيم العربي وأحمد الأحمر وأحمد حسام ومحمد علاء لوكا ومحمد بسيونى مودى وزياد حشاد وأحمد سامح وهشام صلاح ومحمد ياسين وأحمد عبد الرحمن وعمر الوكيل بكار ومازن رضا وأحمد مؤمن صفا وشادي خليل وخالد وليد وأحمد وليد ومحمود خليل فلفل وهشام السبكي وكريم هنداوى.