شكرا لقرائتكم خبر عن سمر حمزة تمثل المصارعة النسائية فى بطولة العالم بصربيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشارك سمر حمزة لاعبة منتخب المصارعة في منافسات بطولة العالم التي تقام بصربيا في الفترة من 16 إلى 24 سبتمبر المقبل، والمؤهلة إلى دورة الألعاب الأولمبية التى ستقام بباريس 2024.

وتٌعد سمر حمزة اللاعبة الوحيدة من منتخب المصارعة النسائية المشاركة بالبطولة، ويضم الجهاز الفني معها محمد طلبة مدير فنى.

كان اتحاد المصارعة أعلن قائمة منتخب المصارعة الرومانية والتي تضم كلا من هيثم فهمى، محمد مصطفى، محمد إيهاب،عبد اللطيف منيع، محمد جبر، محمد إبراهيم كيشو.

وحقق محمد إيهاب الميدالية الذهبية فى بطولة رومانيا الدولية، بالفوز على لاعب تركيا فى نهائي البطولة، وحقق هيثم فهمى الميدالية الفضية بعد الخسارة من لاعب جورجيا، بينما توج محمد مصطفى بالبرونزية.