«النظام والمبدأ هما من يحصدان البطولة».. أول تعليق من سيد عبدالحفيظ بعد رحيله عن الأهلي

الشارقة - اميمة ياسر -

في أول تصريح رسمي له بعد رحيله عن منصبه بالنادي الأهلي، أكد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة السابق بالقلعة الحمراء أن عظمة المارد الأحمر تأتي دائمًا من مواقفه، مشددًا على أن النظام والمبدأ هما من يحصدان الألقاب.

وكان سيد عبد الحفيظ، الراحل مؤخرًا عن منصبه داخل النادي الأهلي، قد حصد جائزة أفضل مدير كرة في حفل جوائز الشرق الأوسط لكرة القدم MEFA.

وبعد حصوله على الجائزة، وجه عبد الحفيظ الشكر للقائمين على الحفل الذي وصفه بالرائع، مشيرًا إلى أنه من الأمور المتميزة والتي لا تجعل أحد يتردد في الحضور.

وأضاف مدير الكرة السابق بالأهلي: "على مدار فترة طويلة كنت محظوظاً من سنة 1989 أن أكون خريج مدرسة النادي الأهلي".

وتابع: "أشكر كل من ساعدني في مراحل عمري سواء مجالس إدارة أو أجهزة فنية، أشكر اللاعبين، مرحلة كانت مهمة وجميلة في العمر، لكن في النهاية تتعلم اشياء تؤثر في شخصيتك".

وأكمل "عبدالحفيظ": "أشكر جمهور الأهلي العظيم، من الأمور الهامة التي تعلمتها في حياتي أن النظام والمبدأ هما من يحصدان البطولة وليس العكس".

وواصل: "أشكر كل من اتفق أو اختلف معي، مدرسة الأهلي كانت ومازالت وستظل هي المدرسة الأهم في حياة أي إنسان كان له الحظ والنصيب أن يتواجد بها".

واختتم سيد عبدالحفيظ تصريحاته قائلاً: "من الأمور المهمة التي تعلمتها، أن بطولات الأهلي وصلت لـ 148 بطولة تزيد من شعبية ومكانة النادي محليًا وعالميًا، لكن الأهم عندي أن عظمة الأهلي تأتي من مواقفه".