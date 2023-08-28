شكرا لقرائتكم خبر عن اللجنة الثلاثية بالزمالك تدعو للانتخابات قبل 31 أكتوبر المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مصدر مسئول بوزارة الشباب والرياضة، عن أن اللجنة الثلاثية المكلفة بتسيير الأعمال في نادى الزمالك، والتي تم تكليف عماد البناني برئاستها، من المقرر أن تقوم بالدعوة الى الجمعية العمومية لاختيار مجلس إدارة منتخب لقيادة النادى الفترة المقبلة.

وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، إن اللجنة ستقوم بإجراءات الدعوة للجمعية العمومية، لإقامة الانتخابات وتسليم النادى لمجلس إدارة منتخب بناء على اختيارات الجمعية العمومية.

وأضاف المصدر، أن الجمعية العمومية لنادى الزمالك سيتم الدعوة لها خلال الفترة المقبلة، على أن يكون أقصى موعد للدعوة يوم 31 أكتوبر القادم، و بعد الدعوة للجمعية العمومية، تقام الانتخابات خلال فترة من 45 إلى 60 يوما من تاريخ الدعوة للعمومية.

وأعلنت وزارة الشباب والرياضة، في بيان رسمي، استبدال حسن موسى المدير التنفيذي لنادي الزمالك، بالدكتور عماد مصطفى البناني.