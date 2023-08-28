شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. لاعبو الأهلى على الطائرة المتجهة للنمسا.. هزار كهربا والشحات الأبرز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت الصفحة الرسمية للنادى الأهلى عبر مواقع التواصل الاجتماعى جانب من تواجد بعثة فريق الكرة على متن الطائرة المتجهة للنمسا لخوض معسكر إعداد خارجى.

وأظهر الفيديو انشغال نجوم النادى الأهلى بالموبايل وعلى رأسهم عمرو السولية ومحمود متولى وأليو ديانج ومحمد مجدى أفشة فيما دخل حسين الشحات فى وصلة هزار مع محمود كهربا وسط ضحكات الثنائى صلاح محسن وإمام عاشور.

وغادرت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلى منذ قليل مطار القاهرة الدولي إلى النمسا لبدء معسكر الإعداد للموسم الجديد بالنمسا خلال الفترة من 28 أغسطس الجاري حتى ‏‏6 سبتمبر المقبل.

وتضم قائمة الأهلى المتوجهة للنمسا 32 لاعباً وهم: "محمد الشناوي - مصطفى شوبير - حمزة علاء - مصطفي مخلوف - علي معلول – كريم الدبيس – محمد عبد المنعم – ياسر إبراهيم – رامي ربيعة – معتز محمد – محمود متولي – محمد هاني – أكرم توفيق – كريم فؤاد – خالد عبد الفتاح -عمرو السولية – أليو ديانج – إمام عاشور – مروان عطية – أحمد نبيل كوكا – محمد فخري - طاهر محمد طاهر – رضا سليم – حسين الشحات – أحمد عبد القادر – محمد مجدي أفشة – كريم نيدفيد – رأفت خليل – محمد الضاوي "كريستو" -محمود كهربا – صلاح محسن وبيرسي تاو".

وحرص خالد بيبو على زيارة معسكر فريق الكرة في النمسا للاطمئنان على كافة الترتيبات المتعلقة بمعسكر الإعداد وتفقد مقر الإقامة وملاعب التدريب واطمأن على وسائل الانتقال؛ لتوفير الأجواء اللازمة ‏للجهاز الفني واللاعبين؛ لتحقيق الأهداف المرجوة من إقامة المعسكر.

وكان مدير الكرة قد غادر القاهرة قبل عدة أيام فى رحلة سريعة لمدة 48 ساعة توجه خلالها إلى النمسا بصحبة الكابتن سمير عدلي المدير الإداري لفريق الكرة لمعاينة معسكر الإعداد ومراجعة الاشتراطات التي حددها الجهاز الفني قبل سفر الفريق.