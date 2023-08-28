شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة الطائرة: بطولة أفريقيا فى مصر بحضور جماهيرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد تامر بيبرس، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة الطائرة، حضور الجماهير فى بطولة أفريقيا للرجال المقرر أن تستضيفها مصر خلال الفترة من 1 إلى 14سبتمبر المقبل باستاد القاهرة.

وقال بيبرس فى تصريح لـ"الخليج 365"، هناك مقترح حالياً بتخفيض سعر التذكرة لتباع بـ25 جنيها من أجل زيادة أعداد الجماهير بالتنسيق من شركة تذكرتى.

ومن المنتظر أن يُعقد الاجتماع الفنى للبطولة، والذى يتضمن القرعة، 2 سبتمبر على أن تنطلق المباريات 3 سبتمبر وحتى 13 سبتمبر، بينما تغادر الوفود القاهرة يوم 14 من الشهر نفسه.

وضمت القائمة كلا من: حسام يوسف وأشرف اللقاني وأحمد صلاح ورضا هيكل وسيف عابد وعبد الرحمن سعودي ومحمد عادل ومحمد المهدي ومحمد رضا ومحمد رمضان ومحمد مصطفي وأحمد يوسف ومحمد عسران وأحمد سعيد.

ونجح مجلس إدارة الاتحاد برئاسة ياسر قمر في إنهاء كافة الترتيبات الخاصة بالبطولة، وتم الاطمئنان على الصالات المغطاة باستاد القاهرة التى ستقام عليها فعاليات البطولة.