شكرا لقرائتكم خبر عن على ماهر يرفع الحمل البدنى للاعبى المصرى قبل أولى وديات معسكر المغرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وضع علي ماهر، المدير الفني للنادي المصري، برنامجاً تدريبياً للاعبي الفريق، لرفع مستوى اللياقة لدى اللاعبين، قبل خوض أول مباراة ودية بمعسكر الفريق المقام حالياً بمراكش المغربية، وذلك ضمن المرحلة الثانية من إعداد الفريق البورسعيدي للموسم الجديد.

ومن المقرر أن يخوض المصري أولى مبارياته الودية غداً الثلاثاء أمام أحد الفرق المغربية، ضمن خطة اللقاءات الودية التي حددها الجهاز الفني للمصري.

وكان الفريق البورسعيدي قد وصل المغرب صباح السبت الماضي لبدء المرحلة الثانية من الإعداد، وخاض الفريق تدريبات بدنية في اليوم الأول بصالة الجيم في مقر الإقامة.

وتضم بعثة المصري 35 فردًا، بينهم 23 لاعباً بالإضافة إلى 12 من أعضاء الجهاز الفني والإداري والطبي ومسئولي المهمات، ومن المقرر أن يخوض الفريق البورسعيدي 4 مباريات ودية وذلك أيام 29 أغسطس الجاري ، و 3 ، 4 ، 8 سبتمبر المقبل.

ونجح النادى المصرى فى ضم 9 صفقات صيفية سابقة وهم: ميدو جابر من سيراميكا، وسمير فكرى من الداخلية، ومحمد الشامى من الإسماعيلى، باهر المحمدى من الإسماعيلى، وثنائى الزمالك، أحمد عيد وأحمد أيمن منصور، ويوسف الجوهرى من المقاولون العرب، وليستويل أمانكونا مهاجم فريق ريال تامالى يونايتد الغاني، التونسي فخر الدين بن يوسف.