شكرا لقرائتكم خبر عن الإصابة تبعد الشبراوى عن وديات الإسماعيلى استعداداً للموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خرج محمود الشبراوى، لاعب الإسماعيلى، من حسابات الجهاز الفنى للدراويش بقيادة إيهاب جلال فى وديتى جمارك بورسعيد وإنبى بسبب الإصابة.

ووضع هشام مصطفى، رئيس الجهاز الطبى للنادى الإسماعيلى، برنامجا علاجيا لمحمود الشبراوى حتى ينفذه ويعود للانتظام في تدريبات الفريق استعدادا للموسم الجديد.

واشتكى محمود الشبراوي من الإصابة بشد بسيط فى العضلة الخلفية خلال التدريبات اليومية فى فترة إعداد الدراويش للموسم الجديد.

ويواجه فريق الإسماعيلى بقيادة إيهاب جلال، فريق جمارك بورسعيد في مباراة ودية ثانية مساء اليوم، الاثنين خلال فترة الإعداد استعدادا للموسم الجديد 2023 /2024.

وتعادل الإسماعيلى فى أول مبارياته الودية مع الجيل السعودي دون أهداف، بعد الفوز على فريق فايد بهدفين نظيفين في إطار استعداد الفريق للموسم الجديد.

ويسعى إيهاب جلال للوصول لأفضل تشكيل ممكن وتجهيز جميع اللاعبين بشكل كامل ليكون الفريق على أتم استعداد للموسم الجديد، حيث سيواجه اليوم فريق جمارك بورسعيد ثم مواجهة إنبى غدا الثلاثاء، ويبحث عن 4 وديات أخرى لخوضها قبل بداية الموسم.

واتفق إيهاب جلال مع كل مدربي قطاع الناشئين في الإسماعيلي على توحيد طرق اللعب في القطاع مثلما يخوض الفريق الأول ليكون اللاعبين جاهزين في أي وقت للعب للفريق الأول.