شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة كرة اليد بالبنك الأهلى تصل القاهرة الليلة ببرونزية البطولة العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعود بعثة فريق كرة اليد بنادى البنك الأهلى إلى القاهرة فى التاسعة مساء اليوم، الاثنين، قادمة من السعودية ، بعد حصد برونزية البطولة العربية التى اختتمت مساء أمس بالفوز على مضر السعودى بنتيجة 29 / 28 فى إطار لقاء تحديد المركزين الثالث والرابع.

وتأهل فريق كرة اليد بنادى البنك الأهلى للمنافسة على البرونزية بعد الخسارة أمام الكويت الكويتى بنتيجة 29/27 فى نصف نهائى البطولة العربية، المؤهلة لكأس العالم للأندية "سوبر جلوب"، المحدد لها نوفمبر المقبل بالسعودية أيضاً.

تأهل فريق كرة اليد بنادى البنك الأهلى إلى ربع النهائى بالفوز بعدما حقق على نظيره الجزيرة الإماراتى بنتيجة 30/25 فى إطار ختام مواجهاته بالبطولة العربية بعد تحقيق الفوز على مضر السعودى بنتيجة 25/23 فى ثالث مواجهاته الأحد وعلى الحشد العراقى بنتيجة 33/29 فى ثانى مواجهاته، فيما تعادل البنك الأهلى فى أولى مواجهاته مع نظيره الكويت الكويتى بنتيجة 32/32 .

وتضم قائمة البنك الأهلى كلاً من اللاعبين أبوالفتوح وأحمد حماصة ومحمد سامي ومحمد زين وعادل عماد وأدهم عبد السلام وأحمد محمد حسن وشهاب عمرو الجيوشي وأحمد كمال وعمر مجدي ويوسف حاتم وبلال جلال وأحمد هاني وعبد الحميد السيد ومحمد علي وعمر بلالو إبراهيم حسن وأحمد محمد عبده ومحمد جمال.