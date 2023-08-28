شكرا لقرائتكم خبر عن توقف مفاوضات المصري مع غنام محمد لاعب فيوتشر.. اعرف السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تراجع النادي المصري عن استكمال مفاوضاته مع غنام محمد لاعب وسط فيوتشر خلال الميركاتو الصيفي الجاري، حيث بدأ المصري عملية التفاوض قبل فترة بناءً على طلب على ماهر المدير الفني للفريق.

وكشف مصدر مسئول بالنادي المصري، فى تصريحات لـ ”الخليج 365”، أن سبب توقف المفاوضات جاء لعدم التوصل لاتفاق مادي مع فيوتشر لإتمام الصفقة، موضحا أن المصري يتجه لاختبار أكثر من لاعب أفريقي تحت السن لتدعيم وسط الملعب فى الوقت الحالي.

ونجح النادى المصرى فى ضم 9 صفقات صيفية سابقة وهم: ميدو جابر من سيراميكا، وسمير فكرى من الداخلية، ومحمد الشامى من الإسماعيلى، باهر المحمدى من الإسماعيلى، وثنائى الزمالك، أحمد عيد وأحمد أيمن منصور، ويوسف الجوهرى من المقاولون العرب، وليستويل أمانكونا مهاجم فريق ريال تامالى يونايتد الغاني، التونسي فخر الدين بن يوسف.

وكان المصرى قد أعلن رحيل 7 لاعبين بنهاية دورى 2023، وهم: رجب عمران، زياد كمال، عبده يحيى، محمد جريندو، محمد الفيومى، وذلك بين انتهاء إعارة وانتهاء عقود، قبل أن يضاف إلى القائمة كل من: فريد شوقى وإسلام أبو سليمة