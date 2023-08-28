شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب السلة يخوض تدريبه الأخير قبل مواجهة المكسيك فى كأس العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض منتخب كرة السلة رجال تدريبه الأخير فى الفلبين قبل مواجهة المكسيك فى آخر مباريات دور المجموعات ببطولة كأس العالم والتى تستمر حتى 10 سبتمبر.

وخسر منتخب السلة أول مباراتين أمام ليتوانيا ومونتينجرو على الترتيب، حيث انتهت المباراة الأولى بنتيجة 67/93 ، والمباراة الثانية 74/89.

ويقع منتخب مصر فى المجموعة الرابعة مع منتخبات المكسيك، مونتينيجرو، وليتوانيا، حيث خاض ثانى مبارياته اليوم مع مونتينيجرو، قبل مواجهة المكسيك 29 أغسطس الجارى فى ثالث مبارياته بالمونديال.

وتقام منافسات المجموعة الأولى والثانية والثالثة والرابعة من كأس العالم لكرة السلة في مدينة مانيلا في الفلبين، بينما تقام مباريات المجموعة الخامسة والسادسة في مدينة أوكيناوا اليابانية، وتقام منافسات المجموعة السابعة والثامنة فى مدينة جاكرتا بإندونيسيا.