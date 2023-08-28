«الحرب بدأت».. ميدو يوجه رسالة مقلقة لجماهير وأبناء نادي الزمالك

الشارقة - اميمة ياسر -

وجه أحمد حسام ميدو، نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، رسالة لأبناء وجماهير نادي القلعة البيضاء، في ظل حالة عدم الاستقرار التي يعيشها النادي بعد رحيل مجلس إدارة مرتضى منصور وتعيين لجنة ثلاثية لإدارة النادي.

وعبر حسابه الخاص بموقع "إكس" اليوم الإثنين، كتب ميدو تدوينة قال فيها: "من يعتقد بأن الهدوء عاد للزمالك باستقالة مجلس ادارته فهو واهم.. الحرب بدأت!".

وأضاف الإعلامي: "أتعلمون الآن لماذا حاربت ألا تبدأ الفوضى مبكرا؟ مرتضى منصور ورجاله لم ينسحبوا من المشهد ورجال ممدوح عباس يحاولوا رد الجميل بعد وجودهم على ال payroll لسنوات وسنوات وسيادة الوزير حائر يرضي مين ولا مين!".

وأوضح: "في وسط كل هذه الفوضى يتمنى البعض أن يترك أبناء النادي المخلصين المكان ليغرق لتتحقق أمنيته الذي يعمل عليها منذ سنوات بأن يهبط الزمالك إلى الهاوية! لذلك أوكد دائما باننا سنقف دائما بجانب النادي وسنتأكد دائما بأن عجلة العمل داخل النادي لن تتوقف ولو ليوم واحد، العمل مستمر داخل قطاع كرة القدم قطاع الناشئين جاهز للموسم والفريق الأول سيكون جاهزا للموسم بالامكانيات المتاحة الأن".

وتابع أحمد حسام ميدو: "أنا رجل واقعي أتعامل مع الواقع دون أن أحلم الحياة علمتني بألا أحلم إلا وقت الأحلام والوقت الحالي وقت العمل على الأرض داخل الزمالك.. مرة أخرى رسالتي للجماهير بأن تتوحد وبأن تقف بجوار النادي كما تفعل دائما خاصة في هذا الوقت الصعب، لا تنجرفوا وراء اللجان الالكترونية المأجورة التي أصبحت محترفة بعد سنوات عمل طويلة لصالح أجندات أشخاص بعينهم في توجيه بعض من صغار السن من الجماهير!".

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الشباب والرياضة، استبدال حسن موسى المدير التنفيذي لنادي الزمالك، بالدكتور عماد مصطفى البناني.

وقالت وزارة الرياضة في بيان لها: "بالإشارة إلى انتهاء المهلة القانونية المقررة لقبول الاستقالة المقدمة من مجلس إدارة نادى الزمالك، وفى ضوء الإجراءات القانونية المتخذة لإدارة شئون النادي خلال الفترة المقبلة، أصدرت مديرية الشباب والرياضة، باعتبارها الجهة الإدارية المختصة، قراراً يتضمن تكليف الدكتور عماد مصطفى البناني، رئيس المجلس القومي للرياضة الأسبق، للعمل مديراً تنفيذياً لنادى الزمالك ورئيساً للجنة المشكلة لإدارة شئون النادى، وذلك نظراً للخبرات الواسعة التى يتمتع بها في المجال الرياضي، وقدرته على إدارة شئون النادى مع اللجنة المشكلة خلال الفتره المقبلة، لحين انتخاب مجلس إدارة جديد للنادى وفق أحكام قانون الرياضة 71 لسنه 1971مع توجيه الشكر للسيد اللواء / حسن موسي".

وأضاف البيان، "ومن المقرر أن تتولى اللجنة المشكلة لإدارة شئون النادى تشكيل لجان نوعية، أهمها لجان تنقية كشوف العضويات من الأعضاء العاملين بالنادى وإعلان كشوف الناخبين ممن لهم حق التصويت بالجمعية العمومية للنادى، واتخاذ الإجراءات القانونية الخاصة بدعوة الجمعية العمومية العادية المتضمنة بنداً لانتخاب مجلس إدارة جديد لنادى الزمالك وذلك فى ضوء قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2017 واللائحة الاسترشادية المعمول بها فى نادى الزمالك".