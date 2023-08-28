شكرا لقرائتكم خبر عن نوران جوهر تحافظ على صدارة التصنيف العالمى للاسكواش للأسبوع الـ13 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت رابطة اللاعبين المحترفين للاسكواش "PSA" التصنيف العالمي لسيدات الاسكواش خلال الأسبوع الثاني من موسم 2023-2024، والذى بدأت منافساته 15 أغسطس الجاري ببطولة وندسور فى كندا، والتى توج بها طارق مؤمن فى منافسات الرجال.

وتصدرت البطلة المصرية نوران جوهر، لاعبة بالم هيلز، التصنيف العالمي لسيدات الاسكواش، وذلك بعد انطلاق الموسم الجديد، للأسبوع الـ 13 على التوالي.

واحتفظت مصر بـ5 مراكز فى قائمة التوب 10، وتحتل نوران جوهر المركز الأول، تليها نور الشربيني في المركز الثاني، وهانيا الحمامي فى المركز الثالث، وتراجعت نور الطيب إلى المركز السادس، وروان العربي في المركز العاشر.

وجاء ترتيب لاعبات الاسكواش فى قائمة التوب 10 كالتالي:

1ـ نوران جوهر

2ـ نور الشربيني

3ـ هانيا الحمامي

4ـ النيوزيلندية جويل كينج

5ـ الأمريكية أماندا صبحي

6ـ نور الطيب

7ـ البلجيكية نيلي جليس

8ـ الإنجليزية جورجينا كيندي

9ـ الأمريكية أوليفيا فيتشر

10ـ تتقاسم هذا المركز كل من المصرية روان العربي، والبلجيكية تيني جليس.