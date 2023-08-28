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منتخب رفع الأثقال يتوجه للسعودية 3 سبتمبر لخوض بطولة العالم المؤهلة للأولمبياد

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القاهرة - سامية سيد - تغادر بعثة منتخب رفع الأثقال إلى المملكة العربية 3 سبتمبر المقبل للمشاركة فى بطولة العالم، المحدد لها الفترة من 4 وحتى 17 سبتمبر والمؤهلة إلى أولمبياد باريس 2024.

وتضم قائمة اللاعبين واللاعبات كلا من، نعمة سعيد وزن 71 كجم و سارة سمير وزن 76 كجم و حليمة عبد العظيم =87 كجم ، فضلا عن كريم كحلة وزن 96 كجم و محمود حسنى وزن 102 كجم و عبد الرحمن محمد +109 كجم. ويرأس بعثة الفراعنة فى البطولة أحمد مصطفى عضو مجلس الإدارة.

ونجح منتخب الأثقال فى تحقيق صدارة  بطولة أفريقيا للكبار، التى أقيمت في تونس مايو الماضى ، وتحقيق منتخب مصر 30 ميدالية متنوعة، منها 21 ميدالية ذهب و4 ميدالية فضة و5 ميدالية برونز.

وحقق ميداليات المنتخب نعمة سعيد 3 ميداليات ذهب فى منافسات وزن 71 كجم ، وسارة سمير 3 ميداليات ذهب في وزن 81 كجم، وكريم كحلة 3 ميداليات ذهب في وزن 89 كجم ، وياسر أسامة 3 ميداليات ذهب في وزن -102 كجم ، وحليمة عبدالعظيم 3 ميداليات ذهب في وزن + 87 كجم ، وسمر حبشي 3 ميداليات بينهم ذهبيتين وفضية في وزن 87 كجم ، وفاطمة صادق 3 ميداليات بينهم ذهبية وفضيتين في وزن 87 كجم ، وعبدالرحمن محمد 3 ميداليات بينهم ذهبيتين وفضية ، وإسلام أبوالوفا 3 ميداليات فضية وبرونزيتين في وزن 89 كجم ،ومحمد سليم 3 ميداليات برونز في وزن -102 .

 

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محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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