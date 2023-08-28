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شكرا لقرائتكم خبر عن تصنيف الاسكواش.. على فرج يحافظ على الصدارة وعبد الجواد يقترب من توب 10 والان مع تفاصيل الخبر
وجاء تصنيف المصريين فى قائمة الـ "توب 10" كالتالي:
ـ مصطفى عسل لاعب النادى الأهلى: التصنيف الرابع
ـ مازن هشام لاعب وادى دجلة: التصنيف الثامن
ـ طارق مؤمن لاعب الجزيرة: التصنيف التاسع
فيما جاء تصنيف قائمة التوب 10 للاسكواش إجمالاً كالتالي:
علي فرج في المركز الأول، البيروفي دييجو إلياس في المركز الثاني، الانجليزي محمد الشوربجي في المركز الثالث، مصطفى عسل في المركز الرابع، النيوزيلندي بول كول في المركز الخامس، الانجليزي مروان الشوربجي في المركز السادس، الفرنسي فيكتور كورين في المركز السابع، مازن هشام وطارق مؤمن في المركزين الثامن والتاسع على الترتيب، وأخيراً الويلزي جويل مكين في المركز العاشر.
تصنيف رجال الاسكواش
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