شكرا لقرائتكم خبر عن مفاجأة.. "كاش باك" لتحفيز أبطال سيتى كلوب بمناسبة تكريم السباحتين أروى وسما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرصاً من مجلس إدارة مجموعة أندية سيتي كلوب على تحفيز أبطاله فى الألعاب المختلفة، وتشجيع الأعضاء وأبنائهم على التميز وحصد البطولات، اعتمد مجلس إدارة مجموعة أندية سيتى كلوب فى اجتماعه الأخير نظام حوافز للاعبين وأعضاء النادي يقضي بإعادة رسوم الاشتراك المدفوعة فى أكاديميات الألعاب لأصحابها من الأبطال الذين حققوا بطولات وكذلك المشاركين منهم فى المسابقات الرسمية.

وأعلن الدكتور مصطفى عزام، رئيس مجموعة أندية سيتي كلوب، هذه المفاجأة بمناسبة تكريم أروى أحمد لاعبة سيتي كلوب للسباحة التي حققت مؤخرا ثلاث ميداليات (فضيتي 400 متنوع و 800 حرة وبرونزية 100 صدر) وزميلتها سما الخولي التي حققت فضية 200 م فراشة وذلك في بطولة الأسكندرية للسباحة، وشهد حفل التكريم حضور الكابتن أيمن صلاح نائب رئيس مجموعة أندية سيتي كلوب .

وقال عزام إن نظام الحوافز الرياضية رسالة ومؤشر واضح للرياضة فى أندية سيتى كلوب التي تعتمد على الاستثمار فى صناعة جيل جديد للرياضة المصرية، كما أنها رسالة للأسر من أعضاء النادي أننا نقف داعمين للأبطال وأحد علاماتها تطبيق نظام "الكاش باك" لمن يحقق البطولات.

واستطاعت مجموعة أندية سيتي كلوب في زمن قياسي فرض نفسها وسط الكبار وحجز مكان ثابت باسمها علي منصات التتويج بما يحقق شعار أندية سيتى كلوب (نبنى جيل بكرة)، بفضل ما غرسته من خطط وأفكار مبتكرة لاكتشاف ورعاية المواهب في المحافظات بعيدا عن العاصمة، وصناعة أبطال يمثلون المنتخبات المصرية في جميع الألعاب الرياضية.

وتبذل أندية سيتى كلوب جهودا ضخمة للوقوف على كافة الجوانب لإنجاح مشروع اكتشاف المواهب وتفريخ الأبطال في مختلف اللعبات ، من خبراء في التدريب والتغذية مع استخدام مراكز الطب الرياضي لإجراء الفحوصات والقياسات المرتبطة بالمشروع للوصول لمنصات التتويج العالمية والدولية.