المقاولون ينهى إجراءات قيد الصفقات تمهيداً لبدء المرحلة الثانية من الإعداد

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القاهرة - سامية سيد - ينهي مسئولو المقاولون العرب إجراءات قيد الصفقات الجديدة خلال الميركاتو الصيفي الجاري، للاستقرار على القائمة النهائية للفريق لبدء المرحلة الثانية من الإعداد للموسم الجديد.

فريق المقاولون بدأ المرحلة الأولى من الإعداد للموسم الجديد منتصف أغسطس الجارى بالجبل الأخضر، بعد انتهاء الراحة التى منحها شوقي غريب مدرب الفريق للاعبين عقب نهاية الموسم الماضي.

وكان من المقرر أن يدخل فريق المقاولون معسكراً مغلقاً بالعين السخنة الأسبوع الماضي غير أن الجهاز الفني فضل الانتهاء من اجراءات قيد واختبار الصفقات الجديدة أولا قبل خوض المرحلة الثانية من الاعداد، والتي من المقرر أن يتخللها مباريات ودية.

ونجح المقاولون العرب فى ضم 8 صفقات صيفية وهم، محمود وادي، عامر عامر، عماد ميهوب وأحمد فوزي على سبيل الإعارة من بيراميدز، زياد فرج على سبيل الإعارة من المصري، إسلام عبد النعيم وعمرو مرعي في صفقة انتقال حر، عربي بدر 3 مواسم من الأهلي.

وأعلن المقاولون رحيل 9 لاعبين: حسن شاهين بعد انتهاء تعاقده وانتقاله إلى البنك الأهلي، لويس إدوارد بعد انتهاء تعاقده، محمد رزق، أحمد عفيفي ومحمد محسن ليلة، فادي فريد بعد انتهاء إعارته من البنك الأهلي، أحمد عاطف قطة بعد انتهاء إعارته من بيراميدز، بالإضافة إلى، انتقال يوسف الجوهري إلى النادي المصري، وعمر فايد إلى فناربخشة التركي لخوض تجربة الاحتراف.