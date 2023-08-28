شكرا لقرائتكم خبر عن رابطة الأندية تنتظر قرعة السوبر ليج لحسم موعد انطلاق الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنتظر رابطة الأندية المحترفة، برئاسة أحمد دياب، تحديد الاتحاد الأفريقي المواعيد النهائية للبطولات الأفريقية من أجل حسم موعد انطلاق بطولة الدوري الممتاز.

ومن المرجح أن يتم انطلاق بطولة الدوري 19 أو 20 سبتمبر الجاري، وهو ما سيتم حسمه عقب قرعة الاتحاد الأفريقي للسوبر ليج يوم 2 سبتمبر.

وفى سياق مختلف، أعلنت رابطة الأندية المصرية المحترفة، عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى تويتر، اختيار محمد مجدي "أفشة" صانع ألعاب الأهلى كأفضل خط وسط مهاجم لـ موسم 2022/2023، وعلقت على الصفحة بعبارة، "باختيارات الجماهير على جميع منصات رابطة الأندية المحترفة محمد مجدي أفشة هو أفضل خط وسط مهاجم لـ موسم 2022/23".

وشارك أفشة مع الأهلى في 45 مباراة بمختلف البطولات خلال الموسم الماضي، سجل 5 أهداف وصنع 9، بإجمالي 14 مساهمة، وخاض 2515 دقيقة لعب.

وفي المجمل شارك أفشة في 187 مباراة مع الأهلي منذ الانضمام إليه قادما من بيراميدز سجل 34 هدفا وصنع 39 آخرين بإجمالي 73 مساهمة، وشارك في 13191 دقيقة لعب بقميص الأهلي في مختلف البطولات.

ويعد أهم مواسم أفشة مع الأهلي في 2021 تحت قيادة موسيماني ودوره في تحقيق النجمة العاشرة للفريق الأحمر، بينما أهم أهدافه التي سجلها بالقميص الأحمر هو هدفه في نهائي القرن ضد الزمالك بنهائي دوري أبطال أفريقيا 2020، والمعروف بـ"هدف القاضية ممكن".