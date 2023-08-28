شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة يبحث مع سكرتير الاتحاد الأفريقى إنشاء مقر جديد للكاف بالعاصمة الإدارية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقى الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، اليوم الاثنين، بالمدينة الرياضية بالعاصمة الإدارية، فيرون موسينجو السكرتير العام للاتحاد الأفريقي لكرة القدم "الكاف"؛ للحديث حول عدد من الملفات، وبحث إنشاء مقر جديد للاتحاد الأفريقي لكرة القدم "الكاف" بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك بحضور المهندس خالد عباس رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية.

وأكد وزير الشباب والرياضة أن مصر حريصة على توفير كافة أشكال الدعم والرعاية الخاصة بتطوير منظومة كرة القدم الأفريقية لوضعها فى مكانتها العالمية، فى ظل التطور الكبير الذى شهدته البنية الرياضية المصرية والإمكانات الإدارية والفنية واللوجستية والبشرية التي تمتلكها مصر ، مشيراً إلي أن العديد من دول القارة الأفريقية تشهد خلال الفترة الحالية تطورات كبيرة في مجال منظومة كرة القدم.

وأعرب "صبحي" عن دعم مصر الكامل لخطط "الكاف" التى تستهدف تطوير كرة القدم الأفريقية، ودعم التواجد الأفريقي في المحافل الرياضية العالمية، مثمناً دور الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "الكاف" فى تطوير اللعبة على المستوى القارى، مشيداً بالتعاون المثمر بين الاتحادين الإفريقي والمصرى لكرة القدم، والسعى نحو تحقيق الأهداف المشتركة فى ضوء تطوير منظومة كرة القدم.

وأشار "صبحي" إلى أن هذه الخطوة تهدف لتعزيز مكانة مصر كواحدة من أبرز الدول الرياضية في القارة الأفريقية، وتعزيز التعاون مع الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، وسيسهم في تعزيز البنية التحتية الرياضية في مصر، وتعزيز قدراتها على استضافة الفعاليات الرياضية الكبرى على المستوى القاري.

ومن جانبه وجه السكرتير العام للكاف شكره وتقديره لجهود الدولة المصرية ودعمها المستمر لمنظومة كرة القدم الأفريقية، مثمناً الموروث التاريخي للعلاقات المشتركة بين مصر والاتحاد الأفريقي لكرة القدم، مؤكداً على أهمية إقامة مقر جديد يتناسب مع تطور الكاف واحتياجاتها المتزايدة، معرباً عن تطلعه للعمل المشترك مع الحكومة المصرية لتحقيق هذا الهدف.