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ميار شريف تبدأ مشوارها فى بطولة أمريكا المفتوحة للتنس اليوم

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القاهرة - سامية سيد - تبدأ ميار شريف، لاعبة المنتخب الوطني للتنس، مشوارها فى بطولة أمريكا المفتوحة للتنس، رابع بطولات جراند الأربع الكبرى بالموسم، مساء اليوم الاثنين، عندما تواجه نظيرتها الصينية زهو لين، المصنفة الـ48 عالميًا فى الدور الأول من البطولة التى تقام فى الفترة من 28 من شهر أغسطس الجاري وحتى العاشر من شهر سبتمبر المقبل.

يذكر أن ميار شريف ودعت بطولة سينسيناتي المفتوحة من الدور الثاني عقب خسارتها أمام الأمريكية كوكو جوف المصنفة السابعة عالميًا بنتيجة 0-2.

وتراجعت ميار شريف لاعبة المنتخب المصري للتنس، 3 مراكز فى تصنيف اللاعبات المحترفات، والصادر اليوم، الاثنين، واحتلت المركز 33 عالميا، بعدما كانت فى المركز 30 الشهر الماضي.

 

وجاء تراجع اللاعبة المصرية بعد خسارتها أمام المصنفة العاشرة عالميا وبطلة ويمبلدون، التشيكية ماركيتا فوندروسوفا بنتيجة 2-0 في دور الـ64 من بطولة مونتريال للتنس.

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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