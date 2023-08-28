ميار شريف تبدأ مشوارها فى بطولة أمريكا المفتوحة للتنس اليوم

يذكر أن ميار شريف ودعت بطولة سينسيناتي المفتوحة من الدور الثاني عقب خسارتها أمام الأمريكية كوكو جوف المصنفة السابعة عالميًا بنتيجة 0-2.

وتراجعت ميار شريف لاعبة المنتخب المصري للتنس، 3 مراكز فى تصنيف اللاعبات المحترفات، والصادر اليوم، الاثنين، واحتلت المركز 33 عالميا، بعدما كانت فى المركز 30 الشهر الماضي.

وجاء تراجع اللاعبة المصرية بعد خسارتها أمام المصنفة العاشرة عالميا وبطلة ويمبلدون، التشيكية ماركيتا فوندروسوفا بنتيجة 2-0 في دور الـ64 من بطولة مونتريال للتنس.