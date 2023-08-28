بعد أزمة الرحيل عن الأهلي.. إعلامي يكشف تفاصيل اجتماع الخطيب وسيد عبدالحفيظ

الشارقة - اميمة ياسر -

كشف الإعلامي محمد فاروق، تفاصيل اجتماع الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، مع سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة السابق بالنادي.

وقال فاروق، خلال تقديم برنامجه "البريمو" المذاع عبر فضائية "تن" مساء الأحد، إن الخطيب اجتمع مع سيد عبدالحفيظ، في فندق في التجمع الخامس بعد أزمة رحيله عن منصبه، وتعيين خالد بيبو بدلًا منه.

وأضاف الإعلامي أن الخطيب حرص على الاجتماع مع عبدالحفيظ، عقب حفل لتوزيع جوائز الأفضل بالشرق الأوسط، والذي حضره الطرفان.

وتابع محمد فاروق أن الخطيب حرص على احتواء غضب سيد عبدالحفيظ، بسبب الطريقة التي رحل بها عن الأهلي، والتطرق حول الأسباب التي دفعت النادي لإعلان هذا القرار، ومناقشة إمكانية عودته للعمل في شركة الكرة أو لجنة التخطيط في الفترة المقبلة.

وفي سياق آخر، غادرت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى النمسا صباح اليوم الإثنين استعدادا لخوض معسكر الإعداد للموسم الجديد.

ويخوض الأهلي معسكر النمسا خلال الفترة من 28 أغسطس الجاري وحتى 6 سبتمبر المقبل.

ويستعد المارد الأحمر لخوض مباراتين وديتين يومي 31 أغسطس و5 سبتمبر استعدادا للموسم الجديد.