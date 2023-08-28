رغم تصريحات كلوب.. صحيفة سعودية: اتحاد جدة ينهى صفقة محمد صلاح

الشارقة - اميمة ياسر -

ذكرت تقارير صحفية سعودية أن نادي اتحاد جدة السعودي أنهى صفقة ضم النجم المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي، قبل غلق باب الانتقالات الصيفية الجارية.

يأتي هذا على عكس تأكيد المدرب الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لليفربول، عقب مباراة نيوكاسل أمس الأحد، أن اللاعب مستمر ولن يرحل عن "الريدز".

وأفادت صحيفة "المدينة" السعودية، بأن مسئولي شركة نادي الاتحاد حسموا صفقة ضم محمد صلاح جناح فريق ليفربول الإنجليزي خلال الانتقالات الصيفية الحالية.

وقالت الصحيفة إن إدارة الاتحاد أتمت كامل الاتفاق مع محمد صلاح على جميع شروط العقد الشخصية، من حيث مدة العقد والمقابل المالى الخاص باللاعب.

وأضافت: "كما قدم مسئولو شركة نادي الاتحاد عرضا بقيمة حصة نادى ليفربول من الصفقة، لكن النادي الإنجليزي يعلق رده النهائي بإيجاد اللاعب البديل، وتحديد مطالبه المالية، وبناءً على ذلك سيحدد مسئولو النادي الإنجليزي حصتهم المالية من صفقة انتقال صلاح".

وأكدت الصحيفة السعودية أن نادي اتحاد جدة يضغط بقوة للحصول على توقيع نادى ليفربول، حتى تتم الصفقة فى الانتقالات الحالية.

وعقب مباراة نيوكاسل وليفربول أمس الأحد، والتي انتهت بفوز الريدز بنتيجة 2-1، قال يورجن كلوب: "الجميع يتحدث عن محمد صلاح؟ لا.. ليس الجميع، أرجوك لا تستخدم صيغة الجمع".

وعن مستقبل الفرعون المصري، أضاف المدير الفني لليفربول: "لم يأت أى أحد إلىّ ليستشيرني عن هذا الأمر من الأساس، لذلك فلا تقل الجميع يتحدث".

وأضاف كلوب: "قصة انتقال صلاح إلى الدوري السعودي انتهت.. إنه مستمر معنا".

وفي وقت سابق، أكدت قناة الرياضية السعودية أن مباراة نيوكاسل ستكون الأخيرة لمحمد صلاح مع ليفربول، قبل أن يتحول إلى مدينة دبي، من أجل الخضوع للفحوصات الطبية، تمهيدا لانضمامه إلى نادي الاتحاد.

كما أكدت صحيفة "الشرق الأوسط" السعودية، فى وقت سابق، أن نادي الاتحاد أقنع محمد صلاح بالقدوم إلى الدوري السعودي للمحترفين هذا الموسم، بعدما كانت الخطة أن ينضم اللاعب إلى صفوف الفريق الموسم المقبل، إلا أن إصرار القائمين على المفاوضات جعل الأمور تبدو أسرع وتقترب من لحظات الحسم النهائية.

وقالت الصحيفة: "ينتظر الاتحاديون تسارع خطوات تقديم العرض واختبار إمكانية قبول النادي الإنجليزي العرض أو عدمها، خاصة أن العرض سيكون كبيرا ومغريا، وذلك بعد التصريحات الأخيرة ليورجن كلوب بأن ناديه لم يصل له عرض رسمي من نادي الاتحاد ،حيث لا يمكن الحديث عن قبول العرض أو رفضه حتى وصوله بشكل رسمي".