شكرا لقرائتكم خبر عن نوران سعد تنضم لنادى الرياض السعودى للطائرة على سبيل الإعارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انضمت نوران سعد، لاعبة فريق سيدات الكرة الطائرة بنادى الزمالك، إلى صفوف الرياض السعودى على سبيل الإعارة، فى ظل رغبتها فى خوض تجربة الاحتراف.

وتبدأ نوران مشوارها مع الفريق سبتمبر المقبل مع موعد انطلاق الدورى السعودى الذى يستمر لمدة حوالى شهرين متتاليين.

ونجحت نوران فى حصد بطولتى كأس مصر وأفريقيا فى الموسم المنقضى مع الزمالك فى موسم استثنائى لفريق سيدات الزمالك بعد إبرام صفقات قوية.

ويسعى فريق الزمالك للحفاظ على باقى القوام الأساسى للاعبات من أجل مواصلة السيطرة المحلية والأفريقية، عقب التتويج بلقب البطولة الأفريقية، بالفوز على الأنابيب الكينى بنتيجة 3-1 فى ختام المسابقة.

من ناحية أخرى، أكد تامر بيبرس، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة الطائرة، حضور الجماهير فى بطولة أفريقيا للرجال المقرر أن تستضيفها مصر خلال الفترة من 1 إلى 14سبتمبر المقبل باستاد القاهرة.

وقال بيبرس فى تصريح لـ"الخليج 365"، هناك مقترح حالياً بتخفيض سعر التذكرة لتباع بـ25 جنيها من أجل زيادة أعداد الجماهير بالتنسيق من شركة تذكرتى.

ومن المنتظر أن يُعقد الاجتماع الفنى للبطولة، والذى يتضمن القرعة، 2 سبتمبر على أن تنطلق المباريات 3 سبتمبر وحتى 13 سبتمبر، بينما تغادر الوفود القاهرة يوم 14 من الشهر نفسه.

وضمت القائمة كلا من: حسام يوسف وأشرف اللقاني وأحمد صلاح ورضا هيكل وسيف عابد وعبد الرحمن سعودي ومحمد عادل ومحمد المهدي ومحمد رضا ومحمد رمضان ومحمد مصطفي وأحمد يوسف ومحمد عسران وأحمد سعيد.

ونجح مجلس إدارة الاتحاد برئاسة ياسر قمر في إنهاء كافة الترتيبات الخاصة بالبطولة، وتم الاطمئنان على الصالات المغطاة باستاد القاهرة التى ستقام عليها فعاليات البطولة.