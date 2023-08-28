شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة الأهلى تصل النمسا لخوض معسكر إعداد للموسم الجديد.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصلت منذ قليل بعثة النادى الأهلى إلى النمسا على متن طائرة خاصة لبدء معسكر الإعداد للموسم الجديد خلال الفترة من 28 أغسطس الجارى حتى ‏‏6 سبتمبر المقبل.

واستقر الجهاز الفنى للنادى الأهلى بقيادة السويسري مارسيل كولر على خوض أولى مبارياته الودية فى معسكر النمسا أمام فريق ماورفيرك النمساوي (أحد فرق الدرجة الثانية) الأربعاء المقبل 30 أغسطس الساعة 7 بتوقيت القاهرة، فيما لا يزال البحث عن جارياً عن طرف المباراة الودية الثانية.

وتضم قائمة الأهلى المتوجهة للنمسا 32 لاعباً هم: "محمد الشناوي - مصطفى شوبير - حمزة علاء - مصطفي مخلوف - علي معلول – كريم الدبيس – محمد عبد المنعم – ياسر إبراهيم – رامي ربيعة – معتز محمد – محمود متولي – محمد هاني – أكرم توفيق – كريم فؤاد – خالد عبد الفتاح -عمرو السولية – أليو ديانج – إمام عاشور – مروان عطية – أحمد نبيل كوكا – محمد فخري - طاهر محمد طاهر – رضا سليم – حسين الشحات – أحمد عبد القادر – محمد مجدي أفشة – كريم نيدفيد – رأفت خليل – محمد الضاوي "كريستو" -محمود كهربا – صلاح محسن وبيرسي تاو".

وحرص خالد بيبو على زيارة معسكر فريق الكرة في النمسا للاطمئنان على كافة الترتيبات المتعلقة بمعسكر الإعداد وتفقد مقر الإقامة وملاعب التدريب واطمأن على وسائل الانتقال؛ لتوفير الأجواء اللازمة ‏للجهاز الفني واللاعبين؛ لتحقيق الأهداف المرجوة من إقامة المعسكر.

وكان مدير الكرة قد غادر القاهرة قبل عدة أيام فى رحلة سريعة لمدة 48 ساعة توجه خلالها إلى النمسا بصحبة الكابتن سمير عدلي المدير الإداري لفريق الكرة لمعاينة معسكر الإعداد ومراجعة الاشتراطات التي حددها الجهاز الفني قبل سفر الفريق.