شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يعلن رسمياً انضمام نبيل شريف لصفوف فريق اليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن خالد العوضي، مدير النشاط الرياضي بالنادي الأهلى ، انتهاء إجراءات التعاقد مع نبيل شريف لاعب نادى الشمس للانضمام لصفوف الفريق الأول لكرة اليد رجال بداية من الموسم الجديد.

وقال العوضى، إن اللاعب وقع عقود انضمامه للنادي الأهلى لمدة 4 مواسم قادمة، وقام الجهاز الإداري بإنهاء كافة إجراءات التعاقد وقيده في قائمة الفريق.

وأشار إلى أن نبيل شريف لاعب مميز ويمثل إضافة قوية للفريق خلال مشواره بالموسم الجديد، والذي يشهد المنافسة على العديد من البطولات المحلية والقارية وخلال المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية.

وأضاف العوضي أن خطة تدعيم فرق النشاط الرياضي بالنادي تسير بشكل مميز، في ضوء توجيهات مجلس الإدارة برئاسة الكابتن محمود الخطيب، لتوفير متطلبات الأجهزة الفنية من أجل تحقيق أفضل النتائج.