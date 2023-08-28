شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يستفسر عن سبب تأخر اعتماد الانتخابات.. والأولمبية ترد: الإجازات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استفسر مجلس إدارة النادى الإسماعيلى الجديد، برئاسة المهندس نصر أبو الحسن، عن سبب تأخر اللجنة الأولمبية فى اعتماد نتيجة الانتخابات، وأكد مسئولو اللجنة الأولمبية للإسماعيلى أن سبب التأخر هو الإجازات، وأن نتيجة الانتخابات تم اعتمادها وسيتم إخطارهم بذلك بشكل رسمى اليوم، الاثنين أو غداً الثلاثاء على أقصى تقدير.

وينتظر مجلس إدارة النادى الإسماعيلى، برئاسة المهندس نصر أبو الحسن، وصول موافقة اللجنة الأولمبية على نتيجة الانتخابات، واعتمادها من أجل تحديد موعد أول اجتماع رسمى للمجلس بعد انتخابه.

ومن المتوقع عقب وصول موافقة اللجنة الأولمبية للنادى الإسماعيلى ليحدد مجلس الإدارة الجديد موعد عقد أول اجتماع له من أجل تشكيل المكتب التنفيذى للنادى بحثاً عن بدء ماكينة العمل داخل القلعة الصفراء.

وكان النادي الإسماعيلي قد أعلن نتيجة الانتخابات الخاصة باختيار مجلس إدارة النادي للفترة المقبلة والتي تستمر من 2023 وحتى 2027.

وفاز المهندس نصر أبو الحسن برئاسة النادي الإسماعيلي بينما فاز فرج عمران بمنصب نائب الرئيس، والمحاسب مصطفى شله بمنصب أمين صندوق النادي بالإضافة إلى شوقى عوض، وأحمد فهيم، وأحمد عبد الرحمن، ومحسن عبد المسيح بعضوية مجلس الإدارة فوق السن، والدكتور محمد جمال بعضوية تحت السن.

ورحل مجلس إدارة الإسماعيلي المنتخب السابق برئاسة يحيى الكومي وتولى بعده لجنة مؤقتة برئاسة أبو بكر الحديدي.

ثم عينت اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة النادي الإسماعيلي وأعلنت إلغاء كافة القرارات والتعيينات التي أجرتها اللجنة السابقة برئاسة أبو بكر الحديدي.