شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يواجه أرتا سولار الجيبوتى 16 سبتمبر فى الكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - تلقى نادى الزمالك خطاباً من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، بالموعد الذى حدده نادي أرتا سولار الجيبوتي لمباراة الذهاب بدور الـ 32 من بطولة كأس الكونفدرالية، والتي تقام فى تنزانيا، حيث تحدد يوم 16 سبتمبر المقبل موعداً لمباراة الزمالك والفريق الجيبوتى.
ويخوض أرتا الجيبوتي مبارياته فى تنزانيا فى ظل عدم اعتماد الاتحاد الأفريقي لملعب أرتا سولار لاستضافة مباريات الفريق فى البطولات الأفريقية.
على الجانب الآخر، تعمل إدارة الكرة بالزمالك، فى الوقت ذاته، على توفير طلبات الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، والخاصة بتدعيمات الفريق، حيث سبق وشدد المدير الفني على ضرورة التعاقد مع مدافع يجيد اللعب بقدمه اليسرى، حتى يتمكن من خدمة الطريقة الفنية التي يعتمد عليها، كما طلب تدعيم خط الوسط، وكذلك مركز المهاجم الصريح، حيث تعمل إدارة الكرة على تحضير تلك الصفقات تحسبًا لحل أزمة إيقاف القيد والتعاقد مع تلك الصفقات قبل غلق باب القيد.
يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع كلمتك عبر جوجل نيوز