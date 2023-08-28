شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يواجه أرتا سولار الجيبوتى 16 سبتمبر فى الكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقى نادى الزمالك خطاباً من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، بالموعد الذى حدده نادي أرتا سولار الجيبوتي لمباراة الذهاب بدور الـ 32 من بطولة كأس الكونفدرالية، والتي تقام فى تنزانيا، حيث تحدد يوم 16 سبتمبر المقبل موعداً لمباراة الزمالك والفريق الجيبوتى.

ويخوض أرتا الجيبوتي مبارياته فى تنزانيا فى ظل عدم اعتماد الاتحاد الأفريقي لملعب أرتا سولار لاستضافة مباريات الفريق فى البطولات الأفريقية.

من ناحية أخرى، يعمل المسئولون فى الزمالك خلال الوقت الحالي على ملف حل أزمة إيقاف القيد المفروضة على النادي بسبب المستحقات المتأخرة لنادى سبورتنج لشبونة البرتغالي والخاصة بمحمود عبد الرازق شيكابالا، ومستحقات الغاني بنجامين أشيمبونج، وحق رعاية وادى دجلة في السنغالي إبراهميا نداى، وهو ما اقترب مسئولو القلعة البيضاء من حل تلك الأزمة، والعمل على تدعيم صفوف الفريق قبل غلق باب القيد الصيفى المقرر له فى 14 سبتمبر المقبل.

على الجانب الآخر، تعمل إدارة الكرة بالزمالك، فى الوقت ذاته، على توفير طلبات الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، والخاصة بتدعيمات الفريق، حيث سبق وشدد المدير الفني على ضرورة التعاقد مع مدافع يجيد اللعب بقدمه اليسرى، حتى يتمكن من خدمة الطريقة الفنية التي يعتمد عليها، كما طلب تدعيم خط الوسط، وكذلك مركز المهاجم الصريح، حيث تعمل إدارة الكرة على تحضير تلك الصفقات تحسبًا لحل أزمة إيقاف القيد والتعاقد مع تلك الصفقات قبل غلق باب القيد.