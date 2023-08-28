شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة إدارة الزمالك تكشف تفاصيل انتخابات النادى فى بيان رسمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدرت اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك، التى تضم كلاً من الدكتور عماد مصطفى البناني المدير التنفيذي لنادى الزمالك ورئيساً للجنة، وأيمن شعراوي مدير النشاط الرياضي، وأحمد فؤاد الوطن المدير المالي، بياناً رسمياً بعد تسلم النادي بالأمس.

وقالت اللجنة فى البيان، "اجتمعت اللجنة صباح اليوم الإثنين فى الجلسة رقم 1 من أجل مناقشة العديد من الملفات الرياضية والإدارية والمالية التي تخص النادي".

وشهدت الجلسة التأكيد على تيسير كافة الملفات الضرورية والعاجلة خلال الفترة المقبلة، وحتى إنعقاد الجمعية العمومية لنادي الزمالك وإجراء الانتخابات.

وجاءت قرارات اللجنة الثلاثية على النحو التالي:

الدعوة لانعقاد الجمعية العمومية لنادي الزمالك والتي تشمل إجراء الانتخابات يوم 3 سبتمبر المقبل بالإعلان فى الجريدة الرسمية، حيث يتم فتح باب الترشيح لكافة مقاعد مجلس الإدارة في الفترة من 4 وحتى 10 سبتمبر منذ العاشرة صباحاً حتى السادسة مساءً.

وتعقد الجمعية العمومية يوم 20 أكتوبر 2023 طبقا للوائح والقوانين المتبعة.

وتستمر اللجنة فى عملها حتى إنتهاء الجمعية العمومية وتسليم النادي للمجلس الجديد.

عقد عدة اجتماعات على مدار الساعة مع مديري الإدارات على كافة المستويات لمناقشة كافة الملفات الإدارية الخاصة بالنادي.

وفيما يخص الملفات الرياضية قررت اللجنة التالي:

تم عقد جلسة مع عبد الواحد السيد مدير الكرة بالفريق الأول وتم الاتفاق على تسهيل كافة الأمور الخاصة بفريق الكرة والسفر إلى تنزانيا لخوض مواجهة بطل جيبوتي في بطولة الكونفدرالية الإفريقية من حجز طيران ومعسكر وقرار وزاري.

تمت مناقشة رأي المدير الفني خلال الجلسة في ملف المعارين والراحلين عن صفوف الفريق قبل انطلاق الموسم الكروي الجديد.

وفي نفس الوقت تمت مناقشة ملف المستحقات المالية المتأخرة الخاصة بفريق الكرة قبل انطلاق الموسم المقبل.

وتم التواصل مع الاتحادات الرياضية للوصول إلى حلول سريعة بخصوص المديونيات على نادي الزمالك.

مناقشة ملف التسويات الخاصة بالاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" واللاعبين الأجانب .