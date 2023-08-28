عماد البناني يعلن موعد انتخابات نادي الزمالك

الشارقة - اميمة ياسر -

أعلن عماد البناني، رئيس اللجنة الثلاثية لإدارة شئون نادي الزمالك، عن موعد فتح باب الترشح لانتخابات الجمعية العمومية للنادي، وكذلك موعد الانتخابات لاختيار مجلس إدارة جديد يدير القلعة البيضاء خلال السنوات الأربعة القادمة.

وقال البناني، في تصريحات لصحيفة "اليوم السابع"، إنه سيتم فتح باب الترشح لانتخابات مجلس إدارة نادي الزمالك في الـ 4 من سبتمبر المقبل.

وأضاف رئيس اللجنة الثلاثية لإدارة نادي الزمالك أن إقامة الجمعية العمومية التي ستتضمن بند انتخاب مجلس إدارة جديد للقلعة البيضاء ستكون 20 أكتوبر المقبل.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الشباب والرياضة، استبدال حسن موسى المدير التنفيذي لنادي الزمالك، بالدكتور عماد مصطفى البناني.

وقالت وزارة الرياضة في بيان لها: "بالإشارة إلى انتهاء المهلة القانونية المقررة لقبول الاستقالة المقدمة من مجلس إدارة نادى الزمالك، وفى ضوء الإجراءات القانونية المتخذة لإدارة شئون النادي خلال الفترة المقبلة، أصدرت مديرية الشباب والرياضة، باعتبارها الجهة الإدارية المختصة، قراراً يتضمن تكليف الدكتور عماد مصطفى البناني، رئيس المجلس القومي للرياضة الأسبق، للعمل مديراً تنفيذياً لنادى الزمالك ورئيساً للجنة المشكلة لإدارة شئون النادى، وذلك نظراً للخبرات الواسعة التى يتمتع بها في المجال الرياضي، وقدرته على إدارة شئون النادى مع اللجنة المشكلة خلال الفتره المقبلة، لحين انتخاب مجلس إدارة جديد للنادى وفق أحكام قانون الرياضة 71 لسنه 1971مع توجيه الشكر للسيد اللواء / حسن موسي".

وأضاف البيان، "ومن المقرر أن تتولى اللجنة المشكلة لإدارة شئون النادى تشكيل لجان نوعية، أهمها لجان تنقية كشوف العضويات من الأعضاء العاملين بالنادى وإعلان كشوف الناخبين ممن لهم حق التصويت بالجمعية العمومية للنادى، واتخاذ الإجراءات القانونية الخاصة بدعوة الجمعية العمومية العادية المتضمنة بنداً لانتخاب مجلس إدارة جديد لنادى الزمالك وذلك فى ضوء قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2017 واللائحة الاسترشادية المعمول بها فى نادى الزمالك".