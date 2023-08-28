المنتخب اليمني الأولمبي يواجه نظيره العراقي استعداداً للتصفيات الآسيوية





يخوض المنتخب اليمني الأولمبي مباراة ودية أمام نظيره العراقي، اليوم الاثنين، السادسة مساءً بتوقيت اليمن، على استاد جذع النخلة في مدينة البصرة، وذلك ضمن استعدادات المنتخبين لخوض غمار التصفيات الآسيوية للتأهل لنهائيات كأس آسيا تحت 23 عاماً.



وكان المنتخب اليمني الأولمبي تحت قيادة المدرب التشيكي ميروسلاف سوكوب، قد خاض معسكراً تدريبياً خارجياً في مصر استمر لمدة 10 أيام، خاض خلاله مباراتين تمكن في الأولى من الفوز على نادي توت اف سي برباعية نظيفة، ومن ثم الخسارة أمام أولمبي النادي الأهلي بنتيجة 2/1.



وتعد المواجهة أمام الأولمبي العراقي اختباراً حقيقياً للمنتخب اليمني الأولمبي، كونه المنتخب الحاصل على بطولة غرب آسيا للمنتخبات دون 23 عاماً الأخيرة التي أقيمت في العراق، وذلك قبل الذهاب إلى فيتنام لخوض التصفيات الآسيوية.



وخاض المنتخب مساء الأحد حصته التدريبية الأخيرة على الملعب الفرعي لأستاد جذع النخلة بمدينة البصرة العراقية، وركز المدير الفني للمنتخب التشيكي سكوب على تنفيذ أسلوب اللعب الخاص بلقاء اليوم وعدم ارتكاب الأخطاء أمام المرمى والتركيز على استغلال الفرص للمهاجمين.



وأشار الأمين العام للاتحاد اليمني لكرة القدم الدكتور حميد شيباني إلى أن المنتخب سيظل في البصرة عقب اللقاء الودي إلى الثاني من سبتمبر القادم موعد مغادرة المنتخب اليمني إلى فيتنام للمشاركه في تصفيات آسيا للمنتخبات دون 23 عاماً، في المجموعة التي تضم إلى جانب اليمن منتخبات: (فيتنام وسنغافورة وغوام).