شكرا لقرائتكم خبر عن خالد وائل يتوج بالميدالية الذهبية فى كأس مصر للجمباز تحت 7 سنوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق خالد وائل صيام، لاعب نادي الصيد، المستوي الأول والميدالية الذهبية فى بطولة كأس مصر للجمباز الفنى تحت 7 سنوات ناشئين، التى أقيمت بنادي مدينة نصر.

واستطاع فريق الجمباز الفنى بنادى الصيد حصد 15 ميدالية متنوعة ببطولة كأس مصر تحت 7 سنوات ناشئين، بواقع 13 ميدالية ذهبية وميداليتين فضيتين.

وحصد علي الميدالية الذهبية أيضا كل من آدم حسام صلاح وآسر محمد وعلي محمد مجدي وعمرأحمد أسامة ومالك عمر حاتم ومصطفي عمر سيد ونديم محمد هشام ونور الدين مصطفي وياسين أحمد سعد وياسين أحمد سرور ويحي أحمد محمد ويوسف أحمد حسن وحصل المستوي الثاني والميدالية الفضية كلا من سليم هشام وعلي عصام.

ويتكون الجهاز الفنى والادارى ، من الكابتن عبدالرحمن صبحي رئيس جهاز الجمباز ، الدكتور مؤمن حسين المدرب العام ، مدربين كابتن عبد الله مخيمر وكابتن يوسف المحمدى وكابتن مصطفى ماجد ، مدير ادارى كابتن ايمن سعيد ، ادارى كابتن عصام عبد الهادى.

وشهدت البطولة حضور كبير لأسر اللاعبين الذين شجعوا اللاعبين من المدرجات، وسط فرحة وسعادة كبيرة وأجواء احتفالية، وإشادة بمستوى التنظيم في البطولة، كما وجهوا الشكر للمدربين أعضاء الجهاز الفني على جهوده الكبيرة مع اللاعبين وتجهيزهم بشكل متميز وإعدادهم وتأهيلهم للبطولة.



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