شكرا لقرائتكم خبر عن كيف أنهى مجلس الأهلى ملف تجديد عقد كولر وجهازه الأجنبى؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنهى مجلس إدارة النادي الأهلي ملف تمديد عقد السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، الذي وقعه مؤخراً لمدة موسمين مقبلين، بخلاف الموسم المتبقي فى عقده، ليستمر المدرب السويسري على رأس القيادة الفنية للمارد الأحمر لمدة ثلاثة مواسم مقبلة، وهو ما نلقى عليه الضوء فى السطور التالية..

س: هل اعتمد مجلس الأهلى عقد كولر الجديد؟

ج: ناقش مجلس إدارة النادي الأهلي فى اجتماعه الأخير عدة ملفات إدارية ورياضية، من بينها اعتماد عقد مارسيل كولر وجهازه المعاون.

س: هل تفاوض الأهلي مع كولر أم مع وكيل أعماله؟

ج: تفاوض مسئولو الأهلي مع دينو لامبرتي وكيل أعماله، كما حدثت جلسات بين إدارة النادي والمدرب السويسري، وشهدت هذه الجلسات اتفاقاً تاماً حول جميع النقاط للتجديد.

س: متى تعاقد الأهلى مع كولر؟

ج: أعلن الأهلى تعاقده مع كولر فى 9 سبتمبر 2022، ليخلف البرتغالى ريكاردو سواريز الذى عانى الفريق من سوء النتائج تحت قيادته، وفشل فى تحقيق البطولات.

س: ما مدة تعاقد كولر مع الأهلى؟

ج: قال مصدر فى الأهلي، إن مسئولى النادي نجحوا خلال الأيام الماضية فى الحصول على توقيع كولر وجهازه الأجنبي لمدة ثلاثة مواسم جديدة تبدأ من الموسم المقبل.

س: كيف يتكون الجهاز الفنى لكولر فى الأهلى؟

ج: يضم الجهاز الأجنبي المساعد لـ كولر في الأهلي كلاً من: السويسري هارالد جامبيرلي المدرب العام ، والسويسري من أصل أرجنتيني كارلوس برينجر مدرب مساعد ومطوّر أداء اللاعبين الذي تم التعاقد معه منذ أيام ، والسويسري تيريان أندرياس أندويا مدرب الأحمال والتونسي ياسين الميكاري محلل أداء والبلجيكي ميشيل يانكون مدرب حراس مرمى.

س: هل تلقى كولر عروضاً مغرية قبل تمديد تعاقده مع الأهلى؟

ج: الأهلي حسم ملف كولر بشكل رسمي منذ أيام ليغلق الجدل حول مستقبل المدرب السويسري الذي تلقى عروض كثيرة خلال الفترة الماضية من أندية ومنتخبات، أبرزها من منتخب كوريا الجنوبية وعروض مُغرية من ناديين كبار فى السعودية بجانب عرض من منتخب أوربي متوسط المستوى.

س: ماذا عن رد فعل كولر ووكيل أعماله عن هذه العروض؟

ج: العروض كانت مُغرية للغاية ، خاصة التي وصلته من الدوري السعودي التي وصلت لأكثر من 4 أو 5 أضعاف ما يتقاضاه في الأهلي لكن المدرب السويسري وجد أن أمامه مشروع كبير في الأهلي وأبدى رغبة وحماس في إستمرار هذا المشروع كما إن إدارة الأهلي تعمل جاهدة على توفير كل متطلباته بجانب رغبته في مواصلة النجاحات التي حققها مع المارد الأحمر هذا الموسم ، كما أن كولر يرى أن الاستقرار الذي يجده في الأهلي قد لا يكون موجود في أندية أخرى خارجية بعيداً عن الفوارق المالية التي كانت تُرجح كفة العروض السعودية تحديداً.

س: ماذا عن طلبات كولر قبل التجديد؟

ج: طلبات كولر لم تكن مادية فى المقام الأول بقدر ما كانت فنية، حيث طلب المدرب السويسري إضافة عناصر لجهازه الفنى بجانب تطوير أدوات التدريب، وشراء أدوات حديثة لمساعدته فى عمله.

س: ما هى أرقام كولر مع الأهلى؟

ج: خاض الأهلى تحت قيادة السويسرى مارسيل كولر 59 مباراة، فاز فى 42 لقاءً، وتعادل فى 12 مباراة، وتلقى 5 هزائم، وسجل لاعبوه 106 أهداف وتلقت شباكه 34 هدفا، وخرج بشباك نظيفة فى 38 مباراة، وتوج مع المارد الأحمر ببطولتى السوبر مرتين، وكأس مصر مرة ودورى أبطال أفريقيا مرة، والدورى المصرى مرة.