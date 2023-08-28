شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى يسابق الزمن لإنهاء استخراج تأشيرة المغرب لرباعى الفريق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يسابق مسئولو النادي المصري الزمن للانتهاء من استخراج تأشيرة دخول المغرب لرباعي الفريق المستبعد، وذلك للحاق بمعسكر المصري المقام بمدينة مراكش، ضمن المرحلة الثانية من إعداد الفريق للموسم الجديد.

واستبعد علي ماهر المدير الفني للنادي المصري أربعة لاعبين من معسكر الفريق في المغرب وهم: سمير فكري، حسام جريشة، أيمن منصور والجزائري عماد الدين بوبكر وإيزي إيميكا حتى تنتهى إجراءات استخراج تأشيرة دخولهم البلاد.

وتضم بعثة فريق الكرة بالنادي المصري كلا من عصام ثروت، ومحمود جاد، احمد ياسر، محمد دبش، كريم العراقي، عمرو السعداوي، عمرو موسي، حسن علي، اسلام عطية، الياس الجلاصي وأسامه الجزار، مروان حمدي، فرانك ايتوجا، حسين السيد، ميدو جابر، يوسف الجوهري، أحمد عيد، باهر المحمدي، محمد الشامي، ليستويل أمانكونا.

وكان الفريق البورسعيدي قد وصل صباح السبت الماضي إلى المغرب لبدء المرحلة الثانية من الإعداد، حيث خاض الفريق تدريبات بدنية في اليوم الأول بصالة الجيم في مقر الإقامة.

وتضم بعثة المصري 35 فردًا، بينهم 23 لاعباً بالإضافة إلى 12 من أعضاء الجهاز الفني والإداري والطبي ومسئولي المهمات، ومن المقرر أن يخوض الفريق البورسعيدي 4 مباريات ودية وذلك أيام 29 أغسطس الجاري ، و 3 ، 4 ، 8 سبتمبر المقبل.

ونجح النادى المصرى فى ضم 9 صفقات صيفية سابقة وهم: ميدو جابر من سيراميكا، وسمير فكرى من الداخلية، ومحمد الشامى من الإسماعيلى، باهر المحمدى من الإسماعيلى، وثنائى الزمالك، أحمد عيد وأحمد أيمن منصور، ويوسف الجوهرى من المقاولون العرب، وليستويل أمانكونا مهاجم فريق ريال تامالى يونايتد الغاني، التونسي فخر الدين بن يوسف.